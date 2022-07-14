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Более 3,5 тысяч украинских воинов получили госнаграды посмертно – Зеленский

Алена МазуренкоЧетверг, 14 июля 2022, 22:58
Более 3,5 тысяч украинских воинов получили госнаграды посмертно – Зеленский
фото: ОП

С начала полномасштабного вторжения россиян 23 тысячи украинских защитников отметили государственными наградами, из них более 3,5 тысячи – посмертно.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского 14 июля

Прямая речь: "В общей сложности за время полномасштабной войны с 24 февраля звание Героя присвоено 157 украинцам, в том числе 75 посмертно.

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Государственными наградами было отмечено более 23 тысяч наших защитников и защитниц, более 3,5 тысяч – посмертно".

Детали: В Украине не озвучивают данные об общем количестве павших защитников, чтобы враг не использовал эту информацию для анализа и планирования.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В середине мая президент Владимир Зеленский заявлял, что в боях с российскими оккупантами по самым сложным направлениям на Востоке страны может погибать от 50 до 100 украинских военных.
  • В начале июня советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что потери украинских военных сейчас составляют от 100 до 200 человек в день.

Темы: Вооруженные силыЗеленскийвойнаУкраина
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