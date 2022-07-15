У Вінниці від ракет загинули троє дітей, постраждали ще четверо – прокурори

14 липня внаслідок ракетного обстрілу ворогом центру міста Вінниця загинули 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків, ще четверо дітей отримали поранення.

Джерело: Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів

Деталі: Станом на ранок 15 липня, за офіційною інформацією прокурорів, щонайменше 1009 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії: 352 дитини загинули та понад 657 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Нагадаємо: Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці. Станом на вечір кількість жертв становило 23, у лікарнях перебуває 64 особи, 5 – у критичному стані.

Серед загиблих була 4-річна Ліза, її мама потрапила в реанімацію. Маленька Ліза мала синдром Дауна, її знімали в ролику першої леді Олени Зеленської до різдвяних свят у 2021 році.