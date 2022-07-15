Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Вінниці від ракет загинули троє дітей, постраждали ще четверо – прокурори

Олена РощінаП'ятниця, 15 липня 2022, 09:10

14 липня внаслідок ракетного обстрілу ворогом центру міста Вінниця загинули 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків, ще четверо дітей отримали поранення.

Джерело: Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів 

Деталі: Станом на ранок 15 липня, за офіційною інформацією прокурорів, щонайменше 1009 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії: 352 дитини загинули та понад 657 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Нагадаємо: Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці. Станом на вечір кількість жертв становило 23, у лікарнях перебуває 64 особи, 5 – у критичному стані. 

Серед загиблих була 4-річна Ліза, її мама потрапила в реанімацію. Маленька Ліза мала синдром Дауна, її знімали в ролику першої леді Олени Зеленської до різдвяних свят у 2021 році.

Теми: дітивійнаВінницяпрокуратура
Головне сьогодні

В Україну прибули М270, буде хороша компанія HIMARS – Резніков

Лазебна подала у відставку з посади міністра

Британець Пол Юрі помер у полоні окупантів на Донеччині

списокУкраїнцям назвали Telegram-канали, яким не можна довіряти

Найбільших втрат ЗСУ зазнали у травні – Резніков

Путін збирає Раду безпеки

Усі новини...
діти
У Вінниці не ідентифікували двох загиблих дітей та 11 дорослих
Більше тисячі української малечі постраждали від агресії РФ, вбито 349 дітей
Дитина проковтнула сторонній предмет. Що робити – пояснюють лікарі "Охматдиту"
Останні новини
19:47
Окупанти вирішили виганяти "екстремістів" із Херсонської й Запорізької областей
19:47
У Німеччині спростували фейк про прийом українських біженців у колишньому концтаборі
19:44
фотоЗ України намагалися незаконно вивезти 10 старовинних ікон
19:36
"Підтримувати армію сьогодні – це підтримувати все, що нам дорого" – Рєуцький
19:15
В Україну прибули М270, буде хороша компанія HIMARS – Резніков
19:14
"Справа Приватбанку": Дубілету-старшому і ще двом топпосадовцям вручили нові підозри
19:12
Росія заблокувала Bellingcat і чеський фонд
19:07
Після скандалу "Нафтогаз" перевів закупівлі газу на новий "зрозумілий" майданчик
18:52
Міжнародна математична олімпіада-2022: усі українці завоювали медалі
18:44
відеоНа пляжі Одещини на міні підірвався чоловік
Усі новини...