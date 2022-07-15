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В Виннице от ракет погибли трое детей, пострадали еще четверо – прокуроры

Елена РощинаПятница, 15 июля 2022, 09:10

14 июля в результате ракетных обстрелов врагом центра города Винница погибли 4-летняя девочка и двое мальчиков, еще четверо детей получили ранения.

Источник: Офис генерального прокурора со ссылкой на ювенальных прокуроров

Детали: На утро 15 июля, по официальной информации прокуроров, по меньшей мере 1009 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России: 352 ребенка погибли и более 657 получили ранения разной степени тяжести.

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Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Напомним, Утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы. По состоянию на вечер количество жертв составляло 23, в больницах находятся 64 человека, 5 – в критическом состоянии.

Среди погибших была 4-летняя Лиза, ее мать попала в реанимацию. У маленькой Лизы был синдром Дауна, ее снимали в ролике первой леди Елены Зеленской к рождественским праздникам в 2021 году.

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Темы: детивойнаВинницапрокуратура
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