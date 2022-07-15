СБУ схватила корректировщиков огня оккупантов по Николаевщине

Служба безопасности Украины задержала российских агентов, корректировавших недавние удары оккупантов по Николаеву и Баштанке.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Служба безопасности Украины разоблачила российских агентов, чья информация о размещении подразделений ВСУ и расположении инфраструктурных объектов была использована оккупантами для недавних ракетных ударов по Николаеву и Баштанке".

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Детали: Как оказалось, что вражеские обстрелы корректировали местные жители, они передавали собранную информацию своему куратору через каналы закрытой связи.

Злоумышленники были задержаны, во время обыска у них нашли компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным. Продолжаются следственные действия.

Что предшествовало:

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