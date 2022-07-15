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СБУ схватила корректировщиков огня оккупантов по Николаевщине

"Украинская правда"Пятница, 15 июля 2022, 12:05
Фото пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины задержала российских агентов, корректировавших недавние удары оккупантов по Николаеву и Баштанке.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Служба безопасности Украины разоблачила российских агентов, чья информация о размещении подразделений ВСУ и расположении инфраструктурных объектов была использована оккупантами для недавних ракетных ударов по Николаеву и Баштанке".

 

Детали: Как оказалось, что вражеские обстрелы корректировали местные жители, они передавали собранную информацию своему куратору через каналы закрытой связи.

Злоумышленники были задержаны, во время обыска у них нашли компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным. Продолжаются следственные действия.

 
 
 

Что предшествовало:

  • Утром 5 июля сообщалось, что российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву.
  • Также российские войска выпустили 6 ракет по городу Баштанка, недалеко от Николаева, в самом областном центре в результате вражеских прилетов были разрушены жилые дома.

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Темы: войнаСБУНиколаевская область
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