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Резников ждет от Запада ракеты для HIMARS, бьющие на 300 км

Евгений КизиловПятница, 15 июля 2022, 12:56
Алексей Резников, фото Getty Images

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры предоставят Украине снаряды для ракетных систем HIMARS, способные поражать цели на расстоянии 300 километров.

Источник: Резников в интервью изданию Financial Times

Прямая речь: "Я думаю, что это поэтапное движение. Мы доказываем, что можем ювелирно использовать их оружие и точно попадать в цели, и получаем больше оружия, да еще с более дальним радиусом действия".

Детали: Министр похвалил HIMARS за их точность и дальнобойность и отметил, что они помогли сократить количество потерь ВСУ на Донбассе.

По его словам, для любой попытки контрнаступления украинских войск требуется больше ракет и артиллерии.

Прямая речь: "До конца этого года произойдут серьезные изменения в поле боя в пользу Украины…

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Я надеюсь, что в этом году мы увидим контрнаступление, и оно будет успешным".

Предыстория:

  • Президент США Джо Байден 1 июня объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи по линии безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы HIMARS.
  • Эти HIMARS оснащаются ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 80 км, но потенциально системы могут бить и на 300 км.
  • В начале июля секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украина получила от США и союзников 9 ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов, но для контрнаступления требуется еще десятки единиц.

Темы: HIMARSРезниковСШАоружие
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