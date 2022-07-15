Резников ждет от Запада ракеты для HIMARS, бьющие на 300 км

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры предоставят Украине снаряды для ракетных систем HIMARS, способные поражать цели на расстоянии 300 километров.

Источник: Резников в интервью изданию Financial Times

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Прямая речь: "Я думаю, что это поэтапное движение. Мы доказываем, что можем ювелирно использовать их оружие и точно попадать в цели, и получаем больше оружия, да еще с более дальним радиусом действия".

Детали: Министр похвалил HIMARS за их точность и дальнобойность и отметил, что они помогли сократить количество потерь ВСУ на Донбассе.

По его словам, для любой попытки контрнаступления украинских войск требуется больше ракет и артиллерии.

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Прямая речь: "До конца этого года произойдут серьезные изменения в поле боя в пользу Украины…

Я надеюсь, что в этом году мы увидим контрнаступление, и оно будет успешным".

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