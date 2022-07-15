Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Резников ждет от Запада ракеты для HIMARS, бьющие на 300 км

Евгений КизиловПятница, 15 июля 2022, 12:56
Резников ждет от Запада ракеты для HIMARS, бьющие на 300 км
Алексей Резников, фото Getty Images

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры предоставят Украине снаряды для ракетных систем HIMARS, способные поражать цели на расстоянии 300 километров.

Источник: Резников в интервью изданию Financial Times

Реклама:

Прямая речь: "Я думаю, что это поэтапное движение. Мы доказываем, что можем ювелирно использовать их оружие и точно попадать в цели, и получаем больше оружия, да еще с более дальним радиусом действия".

Детали: Министр похвалил HIMARS за их точность и дальнобойность и отметил, что они помогли сократить количество потерь ВСУ на Донбассе.

По его словам, для любой попытки контрнаступления украинских войск требуется больше ракет и артиллерии.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "До конца этого года произойдут серьезные изменения в поле боя в пользу Украины…

Я надеюсь, что в этом году мы увидим контрнаступление, и оно будет успешным".

Предыстория:

  • Президент США Джо Байден 1 июня объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи по линии безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы HIMARS.
  • Эти HIMARS оснащаются ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 80 км, но потенциально системы могут бить и на 300 км.
  • В начале июля секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украина получила от США и союзников 9 ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов, но для контрнаступления требуется еще десятки единиц.

Темы: HIMARSРезниковСШАоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Россияне официально признали, что сознательно били по гражданским в Виннице
Как в тире: ВСУ уничтожили 5 танков и 9 БМП врага и показали видео
HIMARS уже уничтожили более 30 военных объектов россиян – Минобороны
СБУ сообщила о "демилитаризации" двух вражеских самолетов на юге
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: