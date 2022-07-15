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Зруйнований ракетами Будинок офіцерів у Вінниці демонтують

"Українська правда"П'ятниця, 15 липня 2022, 14:35
Зруйнований ракетами Будинок офіцерів у Вінниці демонтують
Скріншот

У Вінниці планують демонтувати Будинок офіцерів, в який влучили російські ракети 14 липня. 

Джерело: голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Facebook

Пряма мова: "Будівля Будинку офіцерів буде знесена. Долю Ювілейного вирішить експертна комісія".

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Деталі: Борзов додав, що станом на 12:00 у медичні заклади звернулось 197 постраждалих, з низ 80 - залишаються на стаціонарному лікуванні. 11 людей досі вважаються зниклими безвісти. 

Що цьому передувало: 

  • По Вінниці 14 липня росіяни випустили три ракети "Калібр" з малого ракетного корабля в районі мису Фіолент в окупованому Криму. 
  • Станом на 13:00 15 липня правоохоронці встановили особи 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по центру Вінниці. 
  • Внаслідок російського удару по Вінниці загинула 4-річна Ліза, яка знімалася в ролику першої леді Олени Зеленської до різдвяних свят.

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Теми: ВінницяРосіявійна
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