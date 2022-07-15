Зруйнований ракетами Будинок офіцерів у Вінниці демонтують

У Вінниці планують демонтувати Будинок офіцерів, в який влучили російські ракети 14 липня.

Джерело: голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Facebook

Пряма мова: "Будівля Будинку офіцерів буде знесена. Долю Ювілейного вирішить експертна комісія".

Деталі: Борзов додав, що станом на 12:00 у медичні заклади звернулось 197 постраждалих, з низ 80 - залишаються на стаціонарному лікуванні. 11 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Що цьому передувало: