ОК "Південь": Росіяни завдали удару по Вінниці з корабля біля кримського мису Фіолент

По Вінниці 14 липня росіяни випустили три ракети "Калібр" з малого ракетного корабля в районі мису Фіолент в окупованому Криму.

Деталі: ОК "Південь"

Дослівно: "Малим ракетним кораблем з району мису Фіолент було здійснено пуск трьох ракет типу "Калібр", які й влучили по Вінниці".

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Деталі: Фіолент - мис на Гераклейському півострові в Балаклавському районі Севастополя.

Що передувало: Водночас, раніше в Офісі президента та Командуванні Повітряних сил повідомляли, що удар по Вінниці росіяни здійснили "Калібрами" з підводного човна у Чорному морі.

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