ОК "Південь": Росіяни завдали удару по Вінниці з корабля біля кримського мису Фіолент

По Вінниці 14 липня росіяни випустили три ракети "Калібр" з малого ракетного корабля в районі мису Фіолент в окупованому Криму.

Деталі: ОК "Південь"

Дослівно: "Малим ракетним кораблем з району мису Фіолент було здійснено пуск трьох ракет типу "Калібр", які й влучили по Вінниці".

Деталі: Фіолент - мис на Гераклейському півострові в Балаклавському районі Севастополя.

Що передувало: Водночас, раніше в Офісі президента та Командуванні Повітряних сил повідомляли, що удар по Вінниці росіяни здійснили "Калібрами" з підводного човна у Чорному морі.

Передісторія:

Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, у результаті чого виникли пожежі.

Місто вразили три ворожі ракети, ще 2 були знищенні в районі села Рахни Вінницької області.

Президент Володимир Зеленський назвав цей ракетний удар терактом.

Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян з посиланням на Міноборони РФ, стверджує, що ракетний удар по Вінниці було завдано нібито по "пункту розміщення націоналістів".

Станом на вечір кількість жертв становить 23 (з них – троє дітей), у лікарнях перебуває 64 особи, 5 – у критичному стані.