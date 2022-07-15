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ОК "Південь": Росіяни завдали удару по Вінниці з корабля біля кримського мису Фіолент

Анастасія КалатурП'ятниця, 15 липня 2022, 02:33

По Вінниці 14 липня росіяни випустили три ракети "Калібр" з малого ракетного корабля в районі мису Фіолент в окупованому Криму.

Деталі: ОК "Південь"

Дослівно: "Малим ракетним кораблем з району мису Фіолент було здійснено пуск трьох ракет типу "Калібр", які й влучили по Вінниці".

Деталі: Фіолент  -  мис на Гераклейському півострові  в Балаклавському районі Севастополя.

Що передувало: Водночас, раніше в Офісі президента та Командуванні Повітряних сил  повідомляли, що удар по Вінниці росіяни здійснили   "Калібрами" з підводного човна у Чорному морі.

Передісторія: 

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Теми: ВінницявійнаРосія
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