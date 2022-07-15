ОК "Південь": Росіяни завдали удару по Вінниці з корабля біля кримського мису Фіолент
П'ятниця, 15 липня 2022, 02:33
По Вінниці 14 липня росіяни випустили три ракети "Калібр" з малого ракетного корабля в районі мису Фіолент в окупованому Криму.
Деталі: ОК "Південь"
Дослівно: "Малим ракетним кораблем з району мису Фіолент було здійснено пуск трьох ракет типу "Калібр", які й влучили по Вінниці".
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Деталі: Фіолент - мис на Гераклейському півострові в Балаклавському районі Севастополя.
Що передувало: Водночас, раніше в Офісі президента та Командуванні Повітряних сил повідомляли, що удар по Вінниці росіяни здійснили "Калібрами" з підводного човна у Чорному морі.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, у результаті чого виникли пожежі.
- Місто вразили три ворожі ракети, ще 2 були знищенні в районі села Рахни Вінницької області.
- Президент Володимир Зеленський назвав цей ракетний удар терактом.
- Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян з посиланням на Міноборони РФ, стверджує, що ракетний удар по Вінниці було завдано нібито по "пункту розміщення націоналістів".
- Станом на вечір кількість жертв становить 23 (з них – троє дітей), у лікарнях перебуває 64 особи, 5 – у критичному стані.