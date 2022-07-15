Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Вінниці не ідентифікованими залишаються 4 загиблих, невідома доля 8 людей 

Олена РощінаП'ятниця, 15 липня 2022, 13:12
У Вінниці не ідентифікованими залишаються 4 загиблих, невідома доля 8 людей 
У Вінниці розбирають завали, фото ДСНС

Поліція встановила особи 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по центру Вінниці 14 липня, кількість зниклих безвісти скоротилася з 18-ти до 8-ми.

Джерело: голова Національної поліції Ігор Клименко та ДСНС

Пряма мова: "Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці. Серед жертв Росії троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років.

Реклама:

Один із хлопчиків у момент атаки проходив обстеження у медичному центрі. Він загинув разом із мамою.

Інший чекав дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку. Родича цього хлопчика відкинуло вибуховою хвилею, нині він госпіталізований.

В лікарні у важкому стані також перебуває і мати 4-річної загиблої дівчинки".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: 14 родичів безвісти зниклих осіб здали свої біологічні зразки. Фахівці вже провели більше 200 співставлень виділених ДНК-профілів.

12 із 19 ідентифікованих осіб опізнали саме за допомогою технології швидкісного встановлення ДНК.

По медичну допомогою звернулися 183 потерпілих, 82 з них госпіталізували. Серед поранених – 4 дитини.

Безвісти зниклими досі вважаються 8 людей, повідомив Клименко близько 13:00.

Вранці зниклими безвісти вважалися 18 людей, а неідентифікованими були 13 осіб: двоє дітей (хлопчиків) та 11 дорослих. 

ДСНС повідомляє, що на 12:00 до медичних закладів 197 осіб звернулися, із них 117 осіб направлено на амбулаторне лікування, а 80 осіб госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості (з них 3 дитини). Загинули 23 особи (з них 3 дитини, 1 особа померла в лікарні),

15 липня у Вінниччині оголошено жалобу.

Нагадаємо: Згідно з нововведенням, на період воєнного стану в Україні військовослужбовці та правоохоронці повинні здати зразки ДНК (безкоштовно), решта громадян можуть зробити це добровільно (за плату). 

Читайте також: Пошук за ДНК: як знайти загиблих чи зниклих рідних під час війни? Інструкція МОЗ

Передісторія:

Теми: Вінницявійнадітиполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Вінниця
У Вінниці схопили на гарячому лікаря, який продав більше 200 довідок ухилянтам
Не втекти: ГУР у роковини удару по Вінниці згадало про вбитого в РФ командира субмарини
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Останні новини
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
Усі новини...
Реклама: