У Вінниці не ідентифікованими залишаються 4 загиблих, невідома доля 8 людей
Поліція встановила особи 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по центру Вінниці 14 липня, кількість зниклих безвісти скоротилася з 18-ти до 8-ми.
Джерело: голова Національної поліції Ігор Клименко та ДСНС
Пряма мова: "Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці. Серед жертв Росії троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років.
Один із хлопчиків у момент атаки проходив обстеження у медичному центрі. Він загинув разом із мамою.
Інший чекав дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку. Родича цього хлопчика відкинуло вибуховою хвилею, нині він госпіталізований.
В лікарні у важкому стані також перебуває і мати 4-річної загиблої дівчинки".
Деталі: 14 родичів безвісти зниклих осіб здали свої біологічні зразки. Фахівці вже провели більше 200 співставлень виділених ДНК-профілів.
12 із 19 ідентифікованих осіб опізнали саме за допомогою технології швидкісного встановлення ДНК.
По медичну допомогою звернулися 183 потерпілих, 82 з них госпіталізували. Серед поранених – 4 дитини.
Безвісти зниклими досі вважаються 8 людей, повідомив Клименко близько 13:00.
Вранці зниклими безвісти вважалися 18 людей, а неідентифікованими були 13 осіб: двоє дітей (хлопчиків) та 11 дорослих.
ДСНС повідомляє, що на 12:00 до медичних закладів 197 осіб звернулися, із них 117 осіб направлено на амбулаторне лікування, а 80 осіб госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості (з них 3 дитини). Загинули 23 особи (з них 3 дитини, 1 особа померла в лікарні),
15 липня у Вінниччині оголошено жалобу.
Нагадаємо: Згідно з нововведенням, на період воєнного стану в Україні військовослужбовці та правоохоронці повинні здати зразки ДНК (безкоштовно), решта громадян можуть зробити це добровільно (за плату).
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Передісторія:
- Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці. Станом на вечір кількість жертв становило 23, у лікарнях перебуває 64 особи, 5 – у критичному стані.
- Серед загиблих була 4-річна Ліза, її мама потрапила в реанімацію. Маленька Ліза мала синдром Дауна, її знімали в ролику першої леді Олени Зеленської до різдвяних свят у 2021 році.