У Вінниці не ідентифікованими залишаються 4 загиблих, невідома доля 8 людей 

Поліція встановила особи 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по центру Вінниці 14 липня, кількість зниклих безвісти скоротилася з 18-ти до 8-ми.

Джерело: голова Національної поліції Ігор Клименко та ДСНС

Пряма мова: "Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці. Серед жертв Росії троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років.

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Один із хлопчиків у момент атаки проходив обстеження у медичному центрі. Він загинув разом із мамою.

Інший чекав дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку. Родича цього хлопчика відкинуло вибуховою хвилею, нині він госпіталізований.

В лікарні у важкому стані також перебуває і мати 4-річної загиблої дівчинки".

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Деталі: 14 родичів безвісти зниклих осіб здали свої біологічні зразки. Фахівці вже провели більше 200 співставлень виділених ДНК-профілів.

12 із 19 ідентифікованих осіб опізнали саме за допомогою технології швидкісного встановлення ДНК.

По медичну допомогою звернулися 183 потерпілих, 82 з них госпіталізували. Серед поранених – 4 дитини.

Безвісти зниклими досі вважаються 8 людей, повідомив Клименко близько 13:00.

Вранці зниклими безвісти вважалися 18 людей, а неідентифікованими були 13 осіб: двоє дітей (хлопчиків) та 11 дорослих.

ДСНС повідомляє, що на 12:00 до медичних закладів 197 осіб звернулися, із них 117 осіб направлено на амбулаторне лікування, а 80 осіб госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості (з них 3 дитини). Загинули 23 особи (з них 3 дитини, 1 особа померла в лікарні),

15 липня у Вінниччині оголошено жалобу.

Нагадаємо: Згідно з нововведенням, на період воєнного стану в Україні військовослужбовці та правоохоронці повинні здати зразки ДНК (безкоштовно), решта громадян можуть зробити це добровільно (за плату).

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