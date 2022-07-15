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Разрушенный ракетами Дом офицеров в Виннице демонтируют

"Украинская правда"Пятница, 15 июля 2022, 14:35

В Виннице планируют демонтировать Дом офицеров, по которому нанесли удар ракетами 14 июля.

Источник: глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Facebook 

Прямая речь: "Здание Дома офицеров будет снесено. Судьбу Юбилейного решит экспертная комиссия".

Детали: Борзов добавил, что по состоянию на 12:00 в медицинские учреждения обратилось 197 пострадавших, из них 80 - остаются на стационарном лечении. 11 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Что этому предшествовало:

  • По Виннице 14 июля россияне выпустили три ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля в районе мыса Фиолент в оккупированном Крыму.
  • По состоянию на 13:00 15 июля правоохранители установили личности 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по центру Винницы.
  • В результате российского удара по Виннице погибла 4-летняя Лиза, которая снималась в ролике первой леди Елены Зеленской к рождественским праздникам.

Темы: ВинницаРосcиявойна
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