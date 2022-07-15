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Після удару по Новій Каховці окупанти шукатимуть і затримуватимуть "терористів"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 15 липня 2022, 18:09

У тимчасово окупованому Каховському районі Херсонської області окупаційна влада дозволила затримувати на строк до 72 години підозрюваних у причетності до "терористичної діяльності".

Джерело: розпорядження так званого "голови тимчасової адміністрації району" Володимира Леонтьєва, пише російський Інтерфакс

Дослівно: "Щодо підозрюваних встановити заходи щодо обмеження волі до 72 годин на розсуд представників правоохоронних органів та Збройних сил РФ, які здійснюють пропускний режим".

Деталі: Цим самим розпорядженням посилюється окупаційний пропускний режим на "державних об'єктах та муніципальних установах", контрольно-пропускних пунктах.

Наголошується, що громадян доглядатимуть на наявність доказів причетності до терористичних дій на території району.

"Інтерфакс" пише, що ЗСУ завдали ударів по Новій Каховці 11 та 13 липня.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Пізно ввечері 11 липня Україна завдала удару по складах із боєприпасами в окупованій Новій Каховці. Очевидці публікували фото і відео масштабних вибухів у місті.  
  • Судячи з супутникових знімків в ніч на 12 липня в Новій Каховці підірвалися цехи заводу "Укргідромех" та ще один великий ангар поруч.

Теми: Херсонська областьокупація
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