Після удару по Новій Каховці окупанти шукатимуть і затримуватимуть "терористів"

У тимчасово окупованому Каховському районі Херсонської області окупаційна влада дозволила затримувати на строк до 72 години підозрюваних у причетності до "терористичної діяльності".

Джерело: розпорядження так званого "голови тимчасової адміністрації району" Володимира Леонтьєва, пише російський Інтерфакс

Дослівно: "Щодо підозрюваних встановити заходи щодо обмеження волі до 72 годин на розсуд представників правоохоронних органів та Збройних сил РФ, які здійснюють пропускний режим".

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Деталі: Цим самим розпорядженням посилюється окупаційний пропускний режим на "державних об'єктах та муніципальних установах", контрольно-пропускних пунктах.

Наголошується, що громадян доглядатимуть на наявність доказів причетності до терористичних дій на території району.

"Інтерфакс" пише, що ЗСУ завдали ударів по Новій Каховці 11 та 13 липня.

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