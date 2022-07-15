Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Після удару по Новій Каховці окупанти шукатимуть і затримуватимуть "терористів"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 15 липня 2022, 18:09
Після удару по Новій Каховці окупанти шукатимуть і затримуватимуть терористів

У тимчасово окупованому Каховському районі Херсонської області окупаційна влада дозволила затримувати на строк до 72 години підозрюваних у причетності до "терористичної діяльності".

Джерело: розпорядження так званого "голови тимчасової адміністрації району" Володимира Леонтьєва, пише російський Інтерфакс

Дослівно: "Щодо підозрюваних встановити заходи щодо обмеження волі до 72 годин на розсуд представників правоохоронних органів та Збройних сил РФ, які здійснюють пропускний режим".

Реклама:

Деталі: Цим самим розпорядженням посилюється окупаційний пропускний режим на "державних об'єктах та муніципальних установах", контрольно-пропускних пунктах.

Наголошується, що громадян доглядатимуть на наявність доказів причетності до терористичних дій на території району.

"Інтерфакс" пише, що ЗСУ завдали ударів по Новій Каховці 11 та 13 липня.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Пізно ввечері 11 липня Україна завдала удару по складах із боєприпасами в окупованій Новій Каховці. Очевидці публікували фото і відео масштабних вибухів у місті.  
  • Судячи з супутникових знімків в ніч на 12 липня в Новій Каховці підірвалися цехи заводу "Укргідромех" та ще один великий ангар поруч.

Теми: Херсонська областьокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Примусова паспортизація: жителям Чаплинки окупанти погрожують конфіскацією нерухомості
Останні новини
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
Усі новини...
Реклама: