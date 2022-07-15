После удара по Новой Каховке оккупанты будут искать и задерживать "террористов"
Во временно оккупированном Каховском районе Херсонской области оккупационные власти разрешили задерживать на срок до 72 часов подозреваемых в причастности к "террористической деятельности".
Источник: распоряжения так называемого "главы временной администрации района" Владимира Леонтьева, пишет российский Интерфакс
Дословно: "В отношении подозреваемых установить меры по ограничению свободы до 72 часов на усмотрение представителей правоохранительных органов и Вооруженных сил РФ, осуществляющих пропускной режим".
Детали: Этим же распоряжением усиливается оккупационный пропускной режим на "государственных объектах и в муниципальных учреждениях", контрольно-пропускных пунктах.
Отмечается, что граждан будут досматривать на наличие доказательств причастности к совершению террористических действий на территории района.
"Интерфакс" пишет, что ВСУ нанесли удары по Новой Каховке 11 и 13 июля.
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