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После удара по Новой Каховке оккупанты будут искать и задерживать "террористов"

Катерина ТищенкоПятница, 15 июля 2022, 18:09
После удара по Новой Каховке оккупанты будут искать и задерживать террористов

Во временно оккупированном Каховском районе Херсонской области оккупационные власти разрешили задерживать на срок до 72 часов подозреваемых в причастности к "террористической деятельности".

Источник: распоряжения так называемого "главы временной администрации района" Владимира Леонтьева, пишет российский Интерфакс

Дословно: "В отношении подозреваемых установить меры по ограничению свободы до 72 часов на усмотрение представителей правоохранительных органов и Вооруженных сил РФ, осуществляющих пропускной режим".

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Детали: Этим же распоряжением усиливается оккупационный пропускной режим на "государственных объектах и в муниципальных учреждениях", контрольно-пропускных пунктах.

Отмечается, что граждан будут досматривать на наличие доказательств причастности к совершению террористических действий на территории района.

"Интерфакс" пишет, что ВСУ нанесли удары по Новой Каховке 11 и 13 июля.

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Предыстория:

  • Поздним вечером 11 июля Украина нанесла удар по складам с боеприпасами в оккупированной Новой Каховке. Очевидцы публиковали фото и видео по масштабным взрывам в городе.
  • Судя по спутниковым снимкам в ночь на 12 июля в Новой Каховке взорвались цеха завода "Укргидромех" и еще один крупный ангар рядом.

Темы: Херсонская областьоккупация
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