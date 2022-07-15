Проігнорував заборону: на пляжі Одещини на міні підірвався чоловік
На одному із пляжів Одеської області 15 липня підірвався чоловік, який вирішив скупатися в морі.
Джерело: речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук
Пряма мова: "На одному і пляжів Одещині на свій день народження молодий чоловік підірвався на міні, порушуючи всі заборони і вимоги пішов купатися. Підірвався з травматичною ампутацією голови".
Деталі: Глава ОВА Максим Марченко додав згодом, що трагедія сталася в Затоці.
Братчук закликав населення не ігнорувати повітряні тривоги і утриматися від відвідування пляжів у цьому літньому сезоні.
Він зауважив, що на пляжах є не лише міни, а також російські окупанти можуть випускати ракети, у такому разі існує загроза удару по скупченню людей, або ж поранень від уламків збитих ворожих ракет.
Оперативне командування "Південь" повідомляє, що штормовий стан моря створює передумови до посилення мінної небезпеки.
Тому зірвані з кріплення міни може приносити до узбережжя.
Нагадаємо:
- В кінці червня мер Одеси Геннадій Труханов пообіцяв відкрити частину пляжів для купання та відпочинку, встановивши спеціальні сітки.
- На пляжі в Грибівці Одеській області від вибуху міни у воді загинув відпочивальник.
- 5 липня Одеська ОВА та міськрада Одеси вирішили не відкривати пляжі області під час літнього сезону через небезпеку російських ракетних ударів по скупченню людей на пляжах.