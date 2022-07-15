Зеленський про удар по Вінниці: безвісти зникли 4 людини, 4 – у критичному стані

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у результаті удару по Вінниці, де загинули 23 людини, безвісти зникли 4 людини, ще 4 громадян наразі в критичному стані у лікарні.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Вже почалося встановлення усіх винних і причетних до удару по Вінниці. Загалом за медичною допомогою звернулись майже 200 людей.

Реклама:

Чотири людини наразі в критичному стані. У списку зниклих безвісти досі четверо громадян. На місці робиться все, щоб зʼясувати їхню долю.

Список загиблих, станом на цей час, не змінився – 23 людини".

Деталі: За словами Зеленського, хаотичні ракетні обстріли України свідчать про те, що російська держава деградувала.

ВІДЕО ДНЯ

Президент додав, що окупанти усвідомлюють те, що українці поступово стають сильнішими, і мета їхнього терору: "тиснути на наше суспільство, залякувати людей, завдавати максимальної шкоди українським містам, поки російські терористи ще здатні це робити".

Він закликав не нехтувати сигнали повітряної тривоги.

Передісторія: