Зеленський про удар по Вінниці: безвісти зникли 4 людини, 4 – у критичному стані
Президент Володимир Зеленський повідомив, що у результаті удару по Вінниці, де загинули 23 людини, безвісти зникли 4 людини, ще 4 громадян наразі в критичному стані у лікарні.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Вже почалося встановлення усіх винних і причетних до удару по Вінниці. Загалом за медичною допомогою звернулись майже 200 людей.
Чотири людини наразі в критичному стані. У списку зниклих безвісти досі четверо громадян. На місці робиться все, щоб зʼясувати їхню долю.
Список загиблих, станом на цей час, не змінився – 23 людини".
Деталі: За словами Зеленського, хаотичні ракетні обстріли України свідчать про те, що російська держава деградувала.
Президент додав, що окупанти усвідомлюють те, що українці поступово стають сильнішими, і мета їхнього терору: "тиснути на наше суспільство, залякувати людей, завдавати максимальної шкоди українським містам, поки російські терористи ще здатні це робити".
Він закликав не нехтувати сигнали повітряної тривоги.
Передісторія:
- По Вінниці 14 липня росіяни випустили три ракети "Калібр" з малого ракетного корабля в районі мису Фіолент в окупованому Криму.
- Станом на 13:00 15 липня правоохоронці встановили особи 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по центру Вінниці.
- Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян з посиланням на Міноборони РФ стверджувала, що ракетний удар по Вінниці було завдано нібито по "пункту розміщення націоналістів".