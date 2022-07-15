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Зеленський про удар по Вінниці: безвісти зникли 4 людини, 4 – у критичному стані

Мазуренко Альона П'ятниця, 15 липня 2022, 23:15
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у результаті удару по Вінниці, де загинули 23 людини, безвісти зникли 4 людини, ще 4 громадян наразі в критичному стані у лікарні.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Вже почалося встановлення усіх винних і причетних до удару по Вінниці. Загалом за медичною допомогою звернулись майже 200 людей.

Чотири людини наразі в критичному стані. У списку зниклих безвісти досі четверо громадян. На місці робиться все, щоб зʼясувати їхню долю.

Список загиблих, станом на цей час, не змінився – 23 людини".

Деталі: За словами Зеленського, хаотичні ракетні обстріли України свідчать про те, що російська держава деградувала. 

Президент додав, що окупанти усвідомлюють те, що українці поступово стають сильнішими, і мета їхнього терору: "тиснути на наше суспільство, залякувати людей, завдавати максимальної шкоди українським містам, поки російські терористи ще здатні це робити".

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Він закликав не нехтувати сигнали повітряної тривоги.

Передісторія: 

  • По Вінниці 14 липня росіяни випустили три ракети "Калібр" з малого ракетного корабля в районі мису Фіолент в окупованому Криму. 
  • Станом на 13:00 15 липня правоохоронці встановили особи 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по центру Вінниці.
  • Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян з посиланням на Міноборони РФ стверджувала, що ракетний удар по Вінниці  було завдано нібито по "пункту розміщення націоналістів".

Теми: ЗеленськийВінницяобстрілРосія
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