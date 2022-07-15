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Зеленский об ударе по Виннице: без вести пропали 4 человека, 4 – в критическом состоянии

Мазуренко Алена Пятница, 15 июля 2022, 23:15
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара по Виннице, где погибли 23 человека, без вести пропали 4 человека, еще 4 гражданина сейчас в критическом состоянии в больнице.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Уже началась установка всех виновных и причастных к удару по Виннице. Всего за медицинской помощью обратилось около 200 человек.

Четыре человека сейчас находятся в критическом состоянии. В списке пропавших без вести до сих пор четверо граждан. На месте делается все, чтобы узнать их судьбу.

Список погибших, по состоянию на данный момент, не изменился – 23 человека".

Детали: По словам Зеленского, хаотические ракетные обстрелы Украины свидетельствуют о том, что российское государство окончательно деградировало.

Президент добавил, что оккупанты отдают себе отчет в том, что украинцы постепенно становятся сильнее, и цель их террора: "давить на наше общество, запугивать людей, наносить максимальный вред украинским городам, пока российские террористы еще способны это делать".

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Он призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Предыстория:

  • По Виннице 14 июля россияне выпустили три ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля в районе мыса Фиолент в оккупированном Крыму.
  • По состоянию на 13:00 15 июля правоохранители установили личности 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по центру Винницы. По состоянию на 12:00 в медицинские учреждения обратилось 197 пострадавших, из них 80 - остаются на стационарном лечении. 11 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.
  • Российская пропагандистка Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны РФ утверждала, что ракетный удар по Виннице был нанесен якобы по "пункту размещения националистов".

Темы: ЗеленскийВинницаобстрелРосcия
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