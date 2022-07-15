Зеленский об ударе по Виннице: без вести пропали 4 человека, 4 – в критическом состоянии

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара по Виннице, где погибли 23 человека, без вести пропали 4 человека, еще 4 гражданина сейчас в критическом состоянии в больнице.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Уже началась установка всех виновных и причастных к удару по Виннице. Всего за медицинской помощью обратилось около 200 человек.

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Четыре человека сейчас находятся в критическом состоянии. В списке пропавших без вести до сих пор четверо граждан. На месте делается все, чтобы узнать их судьбу.

Список погибших, по состоянию на данный момент, не изменился – 23 человека".

Детали: По словам Зеленского, хаотические ракетные обстрелы Украины свидетельствуют о том, что российское государство окончательно деградировало.

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Президент добавил, что оккупанты отдают себе отчет в том, что украинцы постепенно становятся сильнее, и цель их террора: "давить на наше общество, запугивать людей, наносить максимальный вред украинским городам, пока российские террористы еще способны это делать".

Он призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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