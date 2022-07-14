Удар по Вінниці: російські пропагандисти заявили, що загарбники били по "нациках"

Російська пропагандистка Маргарита Сімон’ян з посиланням на Міноборони РФ, стверджує, що ракетний удар по Вінниці, в результаті якого загинуло 20 мирних мешканців, був нанесений по "пункту розміщення націоналістів".

Джерело: пропагандистка Сімон’ян у Telegram

Пряма мова Сімон’ян: "Запитала у МО, куди вдарили у Вінниці. Відповідь: 'У Будинок офіцерів, там був тимчасовий пункт розміщення "нациків".

Деталі: Треба зазначити, що офіційний представник російського оборонного відомства Ігор Конашенков на щоденному брифінгу не надав жодної інформації про ракетний удар по місту.

Передісторія: