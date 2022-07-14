Удар по Вінниці: російські пропагандисти заявили, що загарбники били по "нациках"
Четвер, 14 липня 2022, 15:59
Російська пропагандистка Маргарита Сімон’ян з посиланням на Міноборони РФ, стверджує, що ракетний удар по Вінниці, в результаті якого загинуло 20 мирних мешканців, був нанесений по "пункту розміщення націоналістів".
Джерело: пропагандистка Сімон’ян у Telegram
Пряма мова Сімон’ян: "Запитала у МО, куди вдарили у Вінниці. Відповідь: 'У Будинок офіцерів, там був тимчасовий пункт розміщення "нациків".
Деталі: Треба зазначити, що офіційний представник російського оборонного відомства Ігор Конашенков на щоденному брифінгу не надав жодної інформації про ракетний удар по місту.
Передісторія:
- У четвер близько 11:00 російські війська ударили ракетами по центру Вінниці.
- За попередніми даними, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.
- На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Горіли близько 50 автомобілів.
- Президент Володимир Зеленський назвав цей ракетний удар терактом.
- Наразі відомо про 20 загиблих, ще близько 90 людей звернулись по допомогу до медзакладів, приблизно півсотні з них у важкому стані.