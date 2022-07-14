Удар по Вінниці: російські пропагандисти заявили, що загарбники били по "нациках"

Російська пропагандистка Маргарита Симон’ян з посиланням на Міноборони РФ, стверджує, що ракетний удар по Вінниці, в результаті якого загинуло 20 мирних мешканців, був нанесений по "пункту розміщення націоналістів".

Джерело: пропагандистка Симон’ян у Telegram

Пряма мова Симон’ян: "Запитала у МО, куди вдарили у Вінниці. Відповідь: 'У Будинок офіцерів, там був тимчасовий пункт розміщення "нациків".

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Деталі: Треба зазначити, що офіційний представник російського оборонного відомства Ігор Конашенков на щоденному брифінгу не надав жодної інформації про ракетний удар по місту.

Передісторія:

У четвер близько 11:00 російські війська ударили ракетами по центру Вінниці.

За попередніми даними, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.

На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Горіли близько 50 автомобілів.

Президент Володимир Зеленський назвав цей ракетний удар терактом.

Наразі відомо про 20 загиблих, ще близько 90 людей звернулись по допомогу до медзакладів, приблизно півсотні з них у важкому стані.