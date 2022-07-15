ОБСЄ закликає розслідувати смерть британця в полоні бойовиків "ДНР"

Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ у п’ятницю закликало до розслідування смерті підданого Великої Британії Пола Юрі, який загинув у полоні бойовиків так званої "ДНР".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"БДІПЛ глибоко засмучене смертю під час ув’язнення Пола Юрі в окупованій східній Україні та наголошує, що міжнародне право передбачає зобов’язання поводитися з затриманими гуманно та забезпечувати доступ до всієї необхідної медичної допомоги. Ми вимагаємо негайного та ефективного розслідування", – йдеться в заяві БДІПЛ.

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Нагадаємо, 45-річний британський гуманітарний працівник Пол Юрі, якого бойовики так званої "ДНР" захопили у полон у квітні, помер 5 днів тому.

В Інтернаціональному легіоні оборони України уточнили, що він не був у його лавах та не воював в Україні, а був співробітником гуманітарної організації.

Бойовики так званої "ДНР" повідомили, що Пол Юрі помер 10 липня через "діагнози й стрес", запевнивши, що британцю надавали медичну допомогу.

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МЗС Британії викликало посла Росії в Лондоні Андрєя Келіна, щоб висловити глибоке занепокоєння через повідомлення про смерть британця Пола Юрі у полоні терористичної "ДНР".

"Росія має нести повну відповідальність за це. Пол Юрі був захоплений під час виконання гуманітарної роботи. Він був в Україні, щоб спробувати допомогти українському народу перед обличчям неспровокованого російського вторгнення", - зазначила глава МЗС Британії Ліз Трасс.