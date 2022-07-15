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ОБСЕ призывает расследовать смерть британца в плену боевиков "ДНР"

"Европейская правда"Пятница, 15 июля 2022, 23:53
ОБСЕ призывает расследовать смерть британца в плену боевиков ДНР
PAUL URY, ФОТО З SVOBODA.ORG

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в пятницу призвало к расследованию смерти подданного Великобритании Пола Юри, погибшего в плену боевиков так называемой "ДНР".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"БДИПЧ глубоко расстроен смертью во время заключения Пола Юри в оккупированной восточной Украине и отмечает, что международное право предусматривает обязательство обращаться с задержанными гуманно и обеспечивать доступ ко всей необходимой медицинской помощи. Мы требуем немедленного и эффективного расследования", – говорится в заявлении БДИПЧ.

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45-летний британский гуманитарный работник Пол Юри, которого боевики так называемой "ДНР" захватили в плен в апреле, скончался пять дней назад.

В Интернациональном легионе обороны Украины уточнили, что он не был в рядах и не воевал в Украине, а был сотрудником гуманитарной организации.

Боевики так называемой "ДНР" сообщили, что Пол Юри умер 10 июля из-за "диагнозов и стресса", заверив, что британцу оказывали медицинскую помощь.

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МИД Британии вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина, чтобы выразить глубокую обеспокоенность из-за сообщения о смерти британца Пола Юри в плену террористической "ДНР".

"Россия должна нести полную ответственность за это. Пол Юри был захвачен при выполнении гуманитарной работы. Он был в Украине, чтобы попытаться помочь украинскому народу перед лицом неспровоцированного российского вторжения", - отметила глава МИД Лиз Трасс.

Темы: ОБСЕВеликобританияпленныеДНР
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