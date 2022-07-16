Ситуація в областях: окупанти запускали ракети по Одещині з літаків з напрямку Ставропілля

Станом на ранок 143 доби війни залишається напруженою ситуація на сході та півдні країни – окупанти наносили ракетні удари по Одесі, Дніпру, Нікополю та Чугуєву, не припиняли гатити з артилерії на Луганщині і Донеччині.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 8:00 16 липня

Деталі: Одеська область. По Одещині росіяни нанесли ракетний удар з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95, з напрямку Ставропілля. Внаслідок влучання ракети (попередньо Х-101) у склад виробничо-торгівельної компанії, спалахнула пожежа на площі близько 1000 м2. На місці працюють рятувальники. Наразі інформації про постраждалих нема.

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На Київщині увечері 15 липня у небі Білоцерківського району збили ракету. Жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле.

Полтавщина: близько 21:00 15 липня в районі Кременчука лунали вибухи, але наразі немає інформації про влучання в об’єкти, руйнування чи постраждалих.

Чернігівщина: вночі росіяни обстріляли з мінометів території біля села Залізний Міст Новгород-Сіверського району. Без втрат та руйнувань.

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Сумська область: минулої доби зафіксували 10 мінометних прильотів по Шалигинській громаді. Глухівську громаду росіяни обстрілювали з мінометів та реактивної артилерії. У результаті обстрілів одна людина загинула, 4 – поранені. Середино-Будську громаду 15 липня обстріляли з мінометів, було 4 вибухи. По Білопільській громаді росіяни били зі ствольної артилерії та мінометів. У результаті обстрілів троє людей поранені. Зранку під російський мінометний обстріл потрапили громади Шосткинського району, попередньо – без жертв.

Дніпропетровщина: напередодні увечері росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. 4 з 6 ракет збили. Дві потрапили в промислове підприємство та вулицю поряд. У результаті троє людей загинули, 16 отримали поранення. Ліквідація займання на підприємстві триває досі, відбувається детонація.

На ранок росіяни обстріляли з "Градів" Нікополь. Пошкоджено 12 багатоповерхових будинків, школа та ПТУ. Одна людина поранена, двоє – під завалами зруйнованих квартир. Рятувальники розбирають завали.

У Криворізькому районі обстріляли три громади – Зеленодольську, Апостолівську та Широківську. У селі Шестірня пошкоджені будинки. Без постраждалих.

Харківська область. Вночі окупанти вдарили ракетами по м. Чугуїв. Внаслідок обстрілу було частково зруйновано житловий багатоквартирний будинок, постраждали 4 особи. На місці працюють рятувальники.

По області протягом доби окупанти обстрілювали Дергачівський, Ізюмський райони.

Луганщина: вночі по українських позиціях росіяни нанесли чотири ракетні удари, здійснили три артилерійські атаки та ще п’ять тривалих мінометних обстрілів. Зокрема, авіаудари нанесли по Верхньокам’янському та Білогорівці. Поблизу останньої був також ракетно-авіаційний удар.

Протягом минулої доби зареєстровано 13 фактів руйнування помешкань місцевих мешканців, адміністративної будівлі, магазину, іншого майна громадян. Також зареєстровано загибель жінки в результаті одного з артилерійських обстрілів за попередній період. Для розміщення структур фейкової республіки бойовики та представники окупаційних військ РФ захопили 7 адміністративних будівель.

Донеччина: росіяни продовжують руйнувати населені пункти. Під вогнем опинилися Авдіївка (житловий сектор, приміщення АКХЗ); Бахмут (ринок, житловий сектор); Гірник (житловий сектор); Краматорськ (житловий сектор, окупанти зруйнували ракетою центральну площу міста); Красногорівка (житловий сектор); с. Верхньокам’янське (житловий сектор); с. Острівське (житловий сектор); с. Новомаркове (поле).

Зранку 16 липня росіяни завдали 6 ударів по Костянтинівці. Ракетами зруйновані будинки у приватному секторі. Вночі під час обстрілу було пошкоджено приватний будинок у Сіверську – одна людина отримала поранення. За добу по області – 8 загиблих і 14 поранених цивільних.

Миколаївщина: зранку 16 липня ворог вкотре обстріляв Миколаїв. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється. Миколаївський район: увечері 15 липня окупанти обстріляли село Лимани Галицинівської громади. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Баштанський район: протягом дня були обстріли у Широківській громаді. Зруйновано один житловий будинок, пошкоджено ще три. Двоє поранених. Близько 4 ранку 16 липня росіяни обстріляли Інгульську громаду. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Продовжуються обстріли по лінії розмежування сіл Березнегуватської громади. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина: ситуація в області залишається напруженою. Вибухи, обстріли, пожежі та пошкоджена інфраструктура. Внаслідок бойових дій критична ситуація у передмістях Херсона, Каховському та Бериславському районах, є поранені та вбиті мирні жителі.

Щодня СБУ та правоохоронці фіксують нові випадки колаборанства та відкривають кримінальні провадження щодо таких осіб. Повідомляється, що в основному всі, хто співпрацює з окупантами, – із кола спілкування ексмера Херсона Володимира Сальдо.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській та Київській областях.