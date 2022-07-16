Ситуация в областях: оккупанты запускали ракеты по Одесщине с самолетов из направления Ставрополья

По состоянию на утро 143 суток войны остается напряженной ситуация на востоке и юге страны – оккупанты наносили ракетные удары по Одессе, Днепру, Никополю и Чугуеву, не прекращали бить из артиллерии по Луганщине и Донетчине.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8:00 16 июля

Детали: Одесская область. По Одесщине россияне нанесли ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 из направления Ставрополья. В результате попадания ракеты (предварительно Х-101) в склад производственно-торговой компании вспыхнул пожар на площади около 1000 м2. На месте работают спасатели. Пока информации о пострадавших нет.

В Киевской области вечером 15 июля в небе Белоцерковского района сбили ракету. Жертв и разрушений нет. Обломки упали в поле.

Полтавщина: около 21:00 15 июля в районе Кременчуга раздавались взрывы, но пока нет информации о попадании в объекты, разрушениях или пострадавших.

Черниговщина: ночью россияне обстреляли из минометов территории возле села Железный Мост Новгород-Северского района. Без потерь и разрушений.

Сумская область: за прошедшие сутки зафиксировали 10 минометных прилетов по Шалыгинской общине. Глуховскую общину россияне обстреливали из минометов и реактивной артиллерии. В результате обстрелов один человек погиб, 4 – ранены. Середино-Будскую общину 15 июля обстреляли из минометов, было 4 взрыва. По Белопольской общине россияне били из ствольной артиллерии и минометов. В результате обстрелов три человека ранены. Утром под российский минометный обстрел попали общины Шосткинского района, предварительно без жертв.

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Днепропетровщина: накануне вечером россияне нанесли ракетный удар по Днепру. 4 из 6 ракет сбили. Две попали в промышленное предприятие и рядом. В результате три человека погибли, 16 получили ранения. Ликвидация возгорания на предприятии продолжается до сих пор, происходит детонация.

Под утро россияне обстреляли из "Градов" Никополь. Повреждены 12 многоэтажных домов, школа и ПТУ. Один человек ранен, двое – под завалами разрушенных квартир. Спасатели разбирают завалы.

В Криворожском районе обстреляли три общины – Зеленодольскую, Апостоловскую и Широковскую. В селе Шестерня повреждены дома. Без пострадавших.

Харьковская область. Ночью оккупанты ударили ракетами по г. Чугуев. В результате обстрела был частично разрушен жилой многоквартирный дом, пострадали 4 человека. На месте работают спасатели.

По области в течение суток оккупанты обстреливали Дергачевский, Изюмский районы.

Луганщина: ночью по украинским позициям россияне нанесли четыре ракетных удара, совершили три артиллерийских атаки и еще пять длительных минометных обстрелов. В частности, авиаудары нанесли по Верхнекаменскому и Белогоровке. Вблизи последней был также ракетно-авиационный удар.

За прошедшие сутки зарегистрировано 13 фактов разрушения жилья местных жителей, административного здания, магазина, другого имущества граждан. Также зарегистрирована гибель женщины в результате одного из артиллерийских обстрелов за предыдущий период. Для размещения структур фейковой республики боевики и представители оккупационных войск РФ захватили 7 административных зданий.

Донбасс: россияне продолжают разрушать населенные пункты. Под огнем оказались Авдеевка (жилой сектор, помещение АКХЗ); Бахмут (рынок, жилищный сектор); Горняк (жилой сектор); Краматорск (жилищный сектор, оккупанты разрушили ракетой центральную площадь города); Красногоровка (жилой сектор); с. Верхнекаменское (жилой сектор); с. Островское (жилой сектор); с. Новомарковое (поле).

Утром 16 июля россияне нанесли 6 ударов по Константиновке. Ракетами были разрушены дома в частном секторе. Ночью во время обстрела был поврежден частный дом в Северске – один человек получил ранения. За сутки по области – 8 погибших и 14 раненых гражданских.

Николаевщина: утром 16 июля враг в очередной раз обстрелял Николаев. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Николаевский район: вечером 15 июля оккупанты обстреляли село Лиманы Галицыновской общины. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Баштанский район: в течение дня были обстрелы в Широковской общине. Разрушен один жилой дом, повреждено еще три. Двое раненых. Около 4 утра 16 июля россияне обстреляли Ингульскую общину. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

Продолжаются обстрелы по линии разграничения сел Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Херсонщина: ситуация в области остается напряженной. Взрывы, обстрелы, пожары и поврежденная инфраструктура. В результате боевых действий критическая ситуация в пригородах Херсона, Каховском и Бериславском районах, есть раненые и убитые мирные жители.

Ежедневно СБУ и правоохранители фиксируют новые случаи коллаборантства и открывают уголовные производства в отношении таких лиц. Сообщается, что в основном все сотрудничающие с оккупантами – из круга общения экс-мера Херсона Владимира Сальдо.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской и Киевской областях.