Україна закликає притягти до відповідальності винних за МН17, щоб ніколи знову

Міністерство закордонних справ України на восьмі роковини збиття літака рейсу МН17 висловило підтримку міжнародному розслідуванню катастрофи й наголосило на необхідності притягти винних до відповідальності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Україна залишається непохитною у своєму зобов’язанні домагатися правди, справедливості та відповідальності за збиття рейсу MH17", – йдеться в заяві МЗС.

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Ми цілком довіряємо незалежному, відкритому та неупередженому кримінальному розслідуванню щодо підозрюваних злочинців у Національній прокуратурі Нідерландів та розгляду питання щодо відповідальності держави в Міжнародній організації цивільної авіації", – запевнили в міністерстві.

Там закликали всі залучені держави та сторони у повній мірі співпрацювати у межах розслідування відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН.

"Ретельний і вичерпний судовий процес має продовжуватись, щоб притягнути винних до відповідальності та добитися справедливості для жертв збиття MH17 і їх членів сімей", – вважають в українському зовнішньополітичному відомстві.

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Також МЗС висловило глибокі співчуття родинам і близьким жертв збиття рейсу MH17.

"Триваюче вторгнення Росії в Україну, безсумнівно, важке і болісне нагадування родинам і близьким про трагічні обставини збиття рейсу MH17. Незважаючи на те, що ніщо не може повернути тих, хто втратив життя, або зменшити горе та страждання, якого зазнали їхні сім’ї та близькі, вкрай важливо, щоб ми домагалися відповідальності та гарантували, щоб такий трагічний інцидент ніколи не повторився", – додали там.

10 червня у Нідерландах завершилося останнє судове засідання щодо загибелі рейсу "Малайзійських авіаліній", збитого у небі над Донбасом у липні 2014 року.

Розгляд справи в Окружному суді Гааги триває з березня 2020 року. Вирок у справі проти трьох росіян та одного українця, які залишаються на волі, очікується пізніше цього року. Жоден з підсудних не з'явився в голландському суді.

Паралельно з цими слуханнями Австралія разом із Нідерландами розпочали справу в Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 23 червня 2022 року резолюцією визнала, що малайзійський Boeing 777 рейсу MH17 у 2014 році був збитий російською ракетою.