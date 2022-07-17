Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина призывает привлечь к ответственности виновных за МН17, чтобы никогда снова

"Европейская правда"Воскресенье, 17 июля 2022, 12:00

Министерство иностранных дел Украины на восьмую годовщину сбития самолета рейса МН17 выразило поддержку международному расследованию катастрофы и подчеркнуло необходимость привлечь виновных к ответственности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Украина остается непоколебимой в своем обязательстве добиваться правды, справедливости и ответственности за сбивание рейса MH17", – говорится в заявлении МИД.

"Мы полностью доверяем независимому, открытому и беспристрастному уголовному расследованию подозреваемых преступников в Национальной прокуратуре Нидерландов и рассмотрению вопроса об ответственности государства в Международной организации гражданской авиации", – гзаверили в министерстве.

Там призвали все привлеченные государства и стороны полностью сотрудничать в рамках расследования в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.

"Ретельный и исчерпывающий судебный процесс должен продолжаться, чтобы привлечь виновных к ответственности и добиться справедливости для жертв ущерба MH17 и их членов семей", – считают в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Также МИД выразил глубокие соболезнования семьям и близким жертв сбивания рейса MH17.

ВИДЕО ДНЯ

"Продолжающееся вторжение России в Украину, несомненно, тяжелое и болезненное напоминание семьям и близким о трагических обстоятельствах сбивания рейса MH17. Несмотря на то, что ничто не может вернуть потерявших жизнь или уменьшить горе и страдания, испытанные их семьями и близкими, крайне важно, чтобы мы добивались ответственности и гарантировали, чтобы подобный трагический инцидент никогда не повторился", – добавили там.

10 июня в Нидерландах завершилось последнее судебное заседание по гибели рейса "Малайзийских авиалиний", сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Рассмотрение дела в Окружном суде Гааги продолжается с марта 2020 года. Приговор по делу против трех остающихся на свободе россиян и одного украинца ожидается позже в этом году. Ни один из подсудимых не явился в голландском суде.

Параллельно с этими слушаниями Австралия и Нидерланды начали дело в Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 23 июня 2022 года резолюцией признала, что малайзийский Boeing 777 рейса MH17 в 2014 году был сбит российской ракетой.

Темы: MH17МИДРосcия
Главное сегодня

Контрактники РФ из Бурятии: За отказ воевать отправляют в СИЗО под Луганском

ВСУ отразили штурмы и нанесли врагу потери на двух направлениях – сводка Генштаба

Канадские парламентарии просят правительство объяснить передачу турбины для "Северного потока"

фотоВинницкий Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну, выстоит и эту – глава ОВА

В Киевской области пройдут военные учения: усилят блокпосты

8 украинцев погибли в крушении самолета Ан-12 в Греции

Все новости...
MH17
ЕС в годовщину сбивания MH17 призывает привлечь виновных к ответственности
"Самый убедительный сценарий": MH17 над Донбассом сбила российская ракета – ПАСЕ
В Нидерландах состоялось последнее судебное заседание по сбитому над Донбассом MH17
Последние новости
21:36
В Донецкой области оккупанты ранили троих маленьких детей
21:28
"Виновным - ответственность": на Западе вспоминают годовщину гибели рейса MH17
20:59
В Италии из-за забастовки работников авиаотрасли отменили сотни рейсов
20:31
Контрактники РФ из Бурятии: За отказ воевать отправляют в СИЗО под Луганском
20:14
Спортсменов-пятиборцев из РФ и Белоруссии отстранили от участия в международных соревнованиях
20:07
Зеленский - Канаде: Давление на Россию нужно усиливать, а не ослаблять
19:35
Россия финансирует антиукраинские акции в Израиле – посольство
19:29
У Эрдогана подтвердили встречу с Путиным в Иране
19:08
На границе Латвии российских перевозчиков ловят на попытках обходить санкции
18:41
ВСУ отразили штурмы и нанесли врагу потери на двух направлениях – сводка Генштаба
Все новости...