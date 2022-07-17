Украина призывает привлечь к ответственности виновных за МН17, чтобы никогда снова

Министерство иностранных дел Украины на восьмую годовщину сбития самолета рейса МН17 выразило поддержку международному расследованию катастрофы и подчеркнуло необходимость привлечь виновных к ответственности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Украина остается непоколебимой в своем обязательстве добиваться правды, справедливости и ответственности за сбивание рейса MH17", – говорится в заявлении МИД.

"Мы полностью доверяем независимому, открытому и беспристрастному уголовному расследованию подозреваемых преступников в Национальной прокуратуре Нидерландов и рассмотрению вопроса об ответственности государства в Международной организации гражданской авиации", – гзаверили в министерстве.

Там призвали все привлеченные государства и стороны полностью сотрудничать в рамках расследования в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.

"Ретельный и исчерпывающий судебный процесс должен продолжаться, чтобы привлечь виновных к ответственности и добиться справедливости для жертв ущерба MH17 и их членов семей", – считают в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Также МИД выразил глубокие соболезнования семьям и близким жертв сбивания рейса MH17.

ВИДЕО ДНЯ

"Продолжающееся вторжение России в Украину, несомненно, тяжелое и болезненное напоминание семьям и близким о трагических обстоятельствах сбивания рейса MH17. Несмотря на то, что ничто не может вернуть потерявших жизнь или уменьшить горе и страдания, испытанные их семьями и близкими, крайне важно, чтобы мы добивались ответственности и гарантировали, чтобы подобный трагический инцидент никогда не повторился", – добавили там.

10 июня в Нидерландах завершилось последнее судебное заседание по гибели рейса "Малайзийских авиалиний", сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Рассмотрение дела в Окружном суде Гааги продолжается с марта 2020 года. Приговор по делу против трех остающихся на свободе россиян и одного украинца ожидается позже в этом году. Ни один из подсудимых не явился в голландском суде.

Параллельно с этими слушаниями Австралия и Нидерланды начали дело в Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 23 июня 2022 года резолюцией признала, что малайзийский Boeing 777 рейса MH17 в 2014 году был сбит российской ракетой.