Шойгу наказав окупантам знищити ракетні системи ЗСУ великої дальності
Понеділок, 18 липня 2022, 10:47
Російський міністр оборони Сергій Шойгу під час інспекції угруповання загарбників "Схід" дав наказ командувачу на пріоритетне ураження ракетних та артилерійських систем великої дальності, якими ЗСУ б’ють по окупантах.
Джерело: Міноборони РФ у Telegram
Дослівно: "Генерал армії Сергій Шойгу, зазначивши посилення ударних можливостей угруповання, дав вказівки командувачу на пріоритетну поразку високоточною зброєю ракетних та артилерійських засобів великої дальності противника".
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Деталі: Раніше Шойгу проінспектував російські угруповання "Південь" та "Центр", очолювані генералом армії Сергієм Суровікіним та генерал-полковником Олександром Лапіним.
Що було раніше:
- Президент США Джо Байден 1 червня оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS.
- Ці HIMARS оснащуються ракетами, які здатні вражати цілі на відстані до 80 км, але потенційно системи можуть бити і на 300 км.
- Завдяки американським ракетним артилерійським системам HIMARS українські військові знищили вже більше 30 логістичних воєнних об'єктів росіян.
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