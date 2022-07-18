Шойгу наказав окупантам знищити ракетні системи ЗСУ великої дальності

Російський міністр оборони Сергій Шойгу під час інспекції угруповання загарбників "Схід" дав наказ командувачу на пріоритетне ураження ракетних та артилерійських систем великої дальності, якими ЗСУ б’ють по окупантах.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Дослівно: "Генерал армії Сергій Шойгу, зазначивши посилення ударних можливостей угруповання, дав вказівки командувачу на пріоритетну поразку високоточною зброєю ракетних та артилерійських засобів великої дальності противника".

Деталі: Раніше Шойгу проінспектував російські угруповання "Південь" та "Центр", очолювані генералом армії Сергієм Суровікіним та генерал-полковником Олександром Лапіним.

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