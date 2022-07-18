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Шойгу наказав окупантам знищити ракетні системи ЗСУ великої дальності

"Українська правда"Понеділок, 18 липня 2022, 10:47
Шойгу наказав окупантам знищити ракетні системи ЗСУ великої дальності
скріншот

Російський міністр оборони Сергій Шойгу під час інспекції угруповання загарбників "Схід" дав наказ командувачу на пріоритетне ураження ракетних та артилерійських систем великої дальності, якими ЗСУ б’ють по окупантах.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Дослівно: "Генерал армії Сергій Шойгу, зазначивши посилення ударних можливостей угруповання, дав вказівки командувачу на пріоритетну поразку високоточною зброєю ракетних та артилерійських засобів великої дальності противника".

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Деталі: Раніше Шойгу проінспектував російські угруповання "Південь" та "Центр", очолювані генералом армії Сергієм Суровікіним та генерал-полковником Олександром Лапіним.

Що було раніше:

  • Президент США Джо Байден 1 червня оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS.
  • Ці HIMARS оснащуються ракетами, які здатні вражати цілі на відстані до 80 км, але потенційно системи можуть бити і на 300 км.
  • Завдяки американським ракетним артилерійським системам HIMARS українські військові знищили вже більше 30 логістичних воєнних об'єктів росіян.

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Теми: війнаРосіяHIMARSУкраїна
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