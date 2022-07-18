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Шойгу наказав окупантам знищити ракетні системи ЗСУ великої дальності

"Українська правда"Понеділок, 18 липня 2022, 10:47
скріншот

Російський міністр оборони Сергій Шойгу під час інспекції угруповання загарбників "Схід" дав наказ командувачу на пріоритетне ураження ракетних та артилерійських систем великої дальності, якими ЗСУ б’ють по окупантах.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Дослівно: "Генерал армії Сергій Шойгу, зазначивши посилення ударних можливостей угруповання, дав вказівки командувачу на пріоритетну поразку високоточною зброєю ракетних та артилерійських засобів великої дальності противника".

Деталі: Раніше Шойгу проінспектував російські угруповання "Південь" та "Центр", очолювані генералом армії Сергієм Суровікіним та генерал-полковником Олександром Лапіним.

Що було раніше:

  • Президент США Джо Байден 1 червня оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS.
  • Ці HIMARS оснащуються ракетами, які здатні вражати цілі на відстані до 80 км, але потенційно системи можуть бити і на 300 км.
  • Завдяки американським ракетним артилерійським системам HIMARS українські військові знищили вже більше 30 логістичних воєнних об'єктів росіян.

Теми: війнаРосіяHIMARSУкраїна
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