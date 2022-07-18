Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шойгу приказал оккупантам уничтожить ракетные системы ВСУ большой дальности

"Украинская правда"Понедельник, 18 июля 2022, 10:47
Шойгу приказал оккупантам уничтожить ракетные системы ВСУ большой дальности
скриншот

Российский министр обороны Сергей Шойгу во время инспекции группировки захватчиков "Восток" дал приказ командующему на приоритетное поражение ракетных и артиллерийских систем большой дальности, которыми ВСУ бьют по оккупантам.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно: "Генерал армии Сергей Шойгу, указав на усиление ударных возможностей группировки, дал указание командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника".

Реклама:

Детали: Ранее Шойгу проинспектировал российские группировки "Юг" и "Центр", возглавляемые генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным.

Что предшествовало:

  • Президент США Джо Байден 1 июня объявил о предоставлении Украине нового пакета безопасности безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы HIMARS.
  • Эти HIMARS оснащаются ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 80 км, но потенциально системы могут бить и на 300 км.
  • Благодаря американским ракетным артиллерийским системам HIMARS, украинские военные уничтожили уже более 30 логистических военных объектов россиян.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаРосcияHIMARSУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
война
СБУ атаковала аэродром в Курске в ночь на 27 августа картонными дронами – источники
"Ждет Севастополь, ждет Камчатка": Данилов показал испытания украинских ракет
Наше войско не так велико – Данилов прокомментировал статьи о потерях Украины
Последние новости
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
Все новости...
Реклама: