Шойгу приказал оккупантам уничтожить ракетные системы ВСУ большой дальности
Понедельник, 18 июля 2022, 10:47
Российский министр обороны Сергей Шойгу во время инспекции группировки захватчиков "Восток" дал приказ командующему на приоритетное поражение ракетных и артиллерийских систем большой дальности, которыми ВСУ бьют по оккупантам.
Источник: Минобороны РФ в Telegram
Дословно: "Генерал армии Сергей Шойгу, указав на усиление ударных возможностей группировки, дал указание командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника".
Детали: Ранее Шойгу проинспектировал российские группировки "Юг" и "Центр", возглавляемые генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным.
Что предшествовало:
- Президент США Джо Байден 1 июня объявил о предоставлении Украине нового пакета безопасности безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы HIMARS.
- Эти HIMARS оснащаются ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 80 км, но потенциально системы могут бить и на 300 км.
- Благодаря американским ракетным артиллерийским системам HIMARS, украинские военные уничтожили уже более 30 логистических военных объектов россиян.