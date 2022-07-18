Шойгу приказал оккупантам уничтожить ракетные системы ВСУ большой дальности

Российский министр обороны Сергей Шойгу во время инспекции группировки захватчиков "Восток" дал приказ командующему на приоритетное поражение ракетных и артиллерийских систем большой дальности, которыми ВСУ бьют по оккупантам.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно: "Генерал армии Сергей Шойгу, указав на усиление ударных возможностей группировки, дал указание командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника".

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Детали: Ранее Шойгу проинспектировал российские группировки "Юг" и "Центр", возглавляемые генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным.

Что предшествовало:

Президент США Джо Байден 1 июня объявил о предоставлении Украине нового пакета безопасности безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы HIMARS.

Эти HIMARS оснащаются ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 80 км, но потенциально системы могут бить и на 300 км.

Благодаря американским ракетным артиллерийским системам HIMARS, украинские военные уничтожили уже более 30 логистических военных объектов россиян.