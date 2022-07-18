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9 оккупантов с ЗАЭС госпитализированы с ранениями, есть погибшие – мэр Энергодара

Евгений КизиловПонедельник, 18 июля 2022, 21:31
ЗАЭС, фото Getty Images

Девять российских военных из "охраны" Запорожской АЭС попали в больницу с ранениями, также среди них есть погибшие.

Источник: мэр Энергодара, где расположена атомная станция, Дмитрий Орлов в Telegram

Детали: Он не называет причины произошедшего, но сообщает, что "на территории временно оккупированной Запорожской АЭС произошло событие, в результате которого рашистов немного уменьшилось физически".

Прямая речь: "Поскольку сейчас ходит много домыслов вокруг этой ситуации, оперировать будем только известными нам фактами по состоянию на данный момент и ждать обновления информации.

Итак, что известно точно. Во второй половине дня в городскую больницу срочно доставлены 9 военных страны-террориста с ранениями разной степени тяжести. Некоторые лечатся амбулаторно, некоторые госпитализированы в стационар. Один из них в тяжелом состоянии – в реанимацию. Также есть и погибшие, но назвать их точное количество пока мы не можем.

Как и не будем додумывать, что же стало причиной одновременного "прореживания" рядов оккупантов на объекте, который они вроде бы тщательно "охраняют". Об этом, думаю, позже скажут компетентные службы".

Больше деталей: Он добавил, что россияне "испугались настолько, что в панике бегали по территории станции, на длительное время заблокировали на предприятии сразу две смены оперативного персонала, которые должны были менять друг друга. В конце концов людей отпустили".

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Что предшествовало: Ранее стало известно, что российские оккупанты устанавливают ракетные комплексы на территории Запорожской АЭС, из которых обстреливают Никополь.

Предыстория:

  • 4 марта российские войска захватили территорию Запорожской атомной электростанции, они контролируют админздания и проход на станцию.
  • В середине марта оккупанты взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской атомной электростанции возле разрушенного учебно-тренировочного центра и энергоблока №1.
  • На Запорожской АЭС находятся около 500 российских военных, а также большое количество техники и взрывчатки, поэтому Украина не может обеспечить безопасность государству и миру, хотя и контролирует работу ЗАЭС.

Темы: ЗАЭСоккупациявойна
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