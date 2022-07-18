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Зеленський анонсує звільнення 28 посадовців СБУ

Катерина ТищенкоПонеділок, 18 липня 2022, 22:35
Зеленський анонсує звільнення 28 посадовців СБУ
фото Радіо Свобода

Президент Володимир Зеленський анонсував звільнення 28 посадовців Служби безпеки України.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Ще одна важлива новина щодо Служби безпеки України.

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Відбувається кадрова ревізія Служби, вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців.

Різний рівень, різні напрямки. Але підстави схожі – незадовільні результати роботи.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 17 липня Зеленський відсторонив генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув від посади главу СБУ Івана Баканова.
  • Президент доручив виконувати обов’язки голови СБУ першому заступнику Баканова Василю Малюку, якого раніше фіксували на скандальному святкуванні дня народження заступника глави Офісу президента Олега Татарова. 
  • Джерела УП називали Малюка близькою людиною до Татарова та глави ОПУ Андрія Єрмака. Як писала УП ще на початку червня, у Баканова та Єрмака був давній конфлікт за вплив на президента.
  • 18 липня Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України. Це питання буде першим пунктом порядку денного на найближчому пленарному засіданні.

Теми: СБУЗеленський
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