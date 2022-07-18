Зеленський анонсує звільнення 28 посадовців СБУ
Понеділок, 18 липня 2022, 22:35
Президент Володимир Зеленський анонсував звільнення 28 посадовців Служби безпеки України.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Ще одна важлива новина щодо Служби безпеки України.
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Відбувається кадрова ревізія Служби, вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців.
Різний рівень, різні напрямки. Але підстави схожі – незадовільні результати роботи.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 17 липня Зеленський відсторонив генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув від посади главу СБУ Івана Баканова.
- Президент доручив виконувати обов’язки голови СБУ першому заступнику Баканова Василю Малюку, якого раніше фіксували на скандальному святкуванні дня народження заступника глави Офісу президента Олега Татарова.
- Джерела УП називали Малюка близькою людиною до Татарова та глави ОПУ Андрія Єрмака. Як писала УП ще на початку червня, у Баканова та Єрмака був давній конфлікт за вплив на президента.
- 18 липня Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України. Це питання буде першим пунктом порядку денного на найближчому пленарному засіданні.