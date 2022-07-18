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Зеленский анонсирует увольнение 28 чиновников СБУ

Катерина ТищенкоПонедельник, 18 июля 2022, 22:35
фото Радио Свобода

Президент Владимир Зеленский анонсировал увольнение 28 должностных лиц СБУ.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Еще одна важная новость о Службе безопасности Украины.

Проходит кадровая ревизия Службы, решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц.

Разный уровень, разные направления. Но основания схожи – неудовлетворительные результаты работы".

Предыстория:

  • 17 июля Зеленский отстранил от  должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.
  • Президент поручил исполнять обязанности главы СБУ первому заместителю Баканова Василию Малюку, которого ранее фиксировали на скандальном праздновании дня рождения заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.
  • Источники УП называли Малюка близким человеком к Татарову и главе ОПУ Андрею Ермаку. Как писала УП еще в начале июня, у Баканова и Ермака был давний конфликт за влияние на президента.
  • 18 июля Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. Этот вопрос будет первым пунктом повестки дня на ближайшем пленарном заседании.

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Темы: СБУЗеленский
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