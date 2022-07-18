Зеленский анонсирует увольнение 28 чиновников СБУ
Понедельник, 18 июля 2022, 22:35
Президент Владимир Зеленский анонсировал увольнение 28 должностных лиц СБУ.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Еще одна важная новость о Службе безопасности Украины.
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Проходит кадровая ревизия Службы, решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц.
Разный уровень, разные направления. Но основания схожи – неудовлетворительные результаты работы".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 17 июля Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.
- Президент поручил исполнять обязанности главы СБУ первому заместителю Баканова Василию Малюку, которого ранее фиксировали на скандальном праздновании дня рождения заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.
- Источники УП называли Малюка близким человеком к Татарову и главе ОПУ Андрею Ермаку. Как писала УП еще в начале июня, у Баканова и Ермака был давний конфликт за влияние на президента.
- 18 июля Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. Этот вопрос будет первым пунктом повестки дня на ближайшем пленарном заседании.