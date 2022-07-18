Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский анонсирует увольнение 28 чиновников СБУ

Катерина ТищенкоПонедельник, 18 июля 2022, 22:35
Зеленский анонсирует увольнение 28 чиновников СБУ
фото Радио Свобода

Президент Владимир Зеленский анонсировал увольнение 28 должностных лиц СБУ.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Еще одна важная новость о Службе безопасности Украины.

Реклама:

Проходит кадровая ревизия Службы, решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц.

Разный уровень, разные направления. Но основания схожи – неудовлетворительные результаты работы".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 17 июля Зеленский отстранил от  должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.
  • Президент поручил исполнять обязанности главы СБУ первому заместителю Баканова Василию Малюку, которого ранее фиксировали на скандальном праздновании дня рождения заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.
  • Источники УП называли Малюка близким человеком к Татарову и главе ОПУ Андрею Ермаку. Как писала УП еще в начале июня, у Баканова и Ермака был давний конфликт за влияние на президента.
  • 18 июля Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. Этот вопрос будет первым пунктом повестки дня на ближайшем пленарном заседании.

Темы: СБУЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
СБУ
Зеленский уволил руководителя СБУ в Закарпатской области
Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП и может сдавать жилье в аренду
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
Последние новости
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
Все новости...
Реклама: