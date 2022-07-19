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Новою міністеркою соцполітики стала людина з Офісу президента

Олена РощінаВівторок, 19 липня 2022, 12:20
Оксана Жолнович, фото з її Facebook

Верховна Рада призначила Оксану Жолнович на посаду міністра соціальної політики України.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк 

Деталі: "За" призначення Жолнович проголосували 282 депутати: 

  • "Слуга народу" дала 209 голосів;
  • Європейська солідарність – 0;
  • "Батьківщина" – 0;
  • "Платформа за життя та мир" – 15;
  • "За майбутнє" – 13;
  • "Голос" – 7;
  • "Довіра" – 17;
  • "Відновлення України" – 11;
  • Позафракційні – 10.

Довідка: Оксана Жолнович керувала департаментом соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента.

Жолнович захистила кандидатську дисертацію на тему "Система трудового права України" і є доценткою кафедри соціального права.

У 2019-2021 роках вона була радницею міністра соціальної політики у сфері захисту осіб із інвалідністю.

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Теми: Кабінет міністрівВерховна Радакадри
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