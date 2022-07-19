Новою міністеркою соцполітики стала людина з Офісу президента

Оксана Жолнович, фото з її Facebook

Верховна Рада призначила Оксану Жолнович на посаду міністра соціальної політики України.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк

Деталі: "За" призначення Жолнович проголосували 282 депутати:

"Слуга народу" дала 209 голосів;

Європейська солідарність – 0;

"Батьківщина" – 0;

"Платформа за життя та мир" – 15;

"За майбутнє" – 13;

"Голос" – 7;

"Довіра" – 17;

"Відновлення України" – 11;

Позафракційні – 10.

Довідка: Оксана Жолнович керувала департаментом соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента.

Жолнович захистила кандидатську дисертацію на тему "Система трудового права України" і є доценткою кафедри соціального права.

У 2019-2021 роках вона була радницею міністра соціальної політики у сфері захисту осіб із інвалідністю.

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