Новою міністеркою соцполітики стала людина з Офісу президента
Вівторок, 19 липня 2022, 12:20
Верховна Рада призначила Оксану Жолнович на посаду міністра соціальної політики України.
Джерело: народний депутат Ярослав Железняк
Деталі: "За" призначення Жолнович проголосували 282 депутати:
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- "Слуга народу" дала 209 голосів;
- Європейська солідарність – 0;
- "Батьківщина" – 0;
- "Платформа за життя та мир" – 15;
- "За майбутнє" – 13;
- "Голос" – 7;
- "Довіра" – 17;
- "Відновлення України" – 11;
- Позафракційні – 10.
Довідка: Оксана Жолнович керувала департаментом соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента.
Жолнович захистила кандидатську дисертацію на тему "Система трудового права України" і є доценткою кафедри соціального права.
У 2019-2021 роках вона була радницею міністра соціальної політики у сфері захисту осіб із інвалідністю.
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Передісторія:
- 15 липня міністр соціальної політики Марина Лазебна подала заяву про відставку у Верховну Раду .
- 18 липня Верховна Рада підтримала заяву про звільнення міністра соціальної політики Марини Лазебної, а до Верховної Ради надійшло подання прем’єра Дениса Шмигаля про призначення Оксани Жолнович.
УП, доповнено