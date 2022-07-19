Новым министром соцполитики стал человек из Офиса президента
Вторник, 19 июля 2022, 12:20
Верховная Рада назначила Оксану Жолнович на должность министра социальной политики Украины.
Источник: народный депутат Ярослав Железняк
Детали: "За" назначение Жолнович проголосовали 282 депутата:
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- "Слуга народа" дала 209 голосов;
- Европейская солидарность – 0;
- "Батькивщина" – 0;
- "Платформа за жизнь и мир" – 15;
- "За майбутнє" – 13;
- "Голос" – 7;
- "Довіра" – 17;
- "Відновлення України" – 11;
- Внефракционные – 10.
Справка: Оксана Жолнович руководила департаментом социальной политики и здравоохранения в Офисе президента.
Жолнович защитила кандидатскую диссертацию на тему "Система трудового права Украины" и является доцентом кафедры социального права.
В 2019-2021 годах она была советницей министра социальной политики в сфере защиты лиц с инвалидностью.
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Предыстория:
- 15 июля министр социальной политики Марина Лазебная подала заявление об отставке в Верховную Раду.
- 18 июля Верховная Рада поддержала заявление об увольнении министра социальной политики Марины Лазебной, а в Верховную Раду поступило представление премьера Дениса Шмыгаля о назначении Оксаны Жолнович.
УП, дополнено