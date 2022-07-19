Новым министром соцполитики стал человек из Офиса президента

Оксана Жолнович, фото из ее Facebook

Верховная Рада назначила Оксану Жолнович на должность министра социальной политики Украины.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк

Детали: "За" назначение Жолнович проголосовали 282 депутата:

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"Слуга народа" дала 209 голосов;

Европейская солидарность – 0;

"Батькивщина" – 0;

"Платформа за жизнь и мир" – 15;

"За майбутнє" – 13;

"Голос" – 7;

"Довіра" – 17;

"Відновлення України" – 11;

Внефракционные – 10.

Справка: Оксана Жолнович руководила департаментом социальной политики и здравоохранения в Офисе президента.

Жолнович защитила кандидатскую диссертацию на тему "Система трудового права Украины" и является доцентом кафедры социального права.

В 2019-2021 годах она была советницей министра социальной политики в сфере защиты лиц с инвалидностью.

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