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Новым министром соцполитики стал человек из Офиса президента

Елена РощинаВторник, 19 июля 2022, 12:20
Новым министром соцполитики стал человек из Офиса президента
Оксана Жолнович, фото из ее Facebook

Верховная Рада назначила Оксану Жолнович на должность министра социальной политики Украины.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк

Детали: "За" назначение Жолнович проголосовали 282 депутата:

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  • "Слуга народа" дала 209 голосов;
  • Европейская солидарность – 0;
  • "Батькивщина" – 0;
  • "Платформа за жизнь и мир" – 15;
  • "За майбутнє" – 13;
  • "Голос" – 7;
  • "Довіра" – 17;
  • "Відновлення України" – 11;
  • Внефракционные – 10.

Справка: Оксана Жолнович руководила департаментом социальной политики и здравоохранения в Офисе президента.

Жолнович защитила кандидатскую диссертацию на тему "Система трудового права Украины" и является доцентом кафедры социального права.

В 2019-2021 годах она была советницей министра социальной политики в сфере защиты лиц с инвалидностью.

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Темы: Кабинет министровВерховная Радакадры
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