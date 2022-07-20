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Росіяни знову атакували Нікополь: 30 снарядів, 2 загиблих, 9 поранених

Олена РощінаСереда, 20 липня 2022, 07:45
Руйнація в Нікополі, фото з Telegram Валентина Резніченка

Російські загарбники цієї ночі вкотре обстріляли Нікополь, випустивши з РСЗВ "Град" понад 30 снарядів: зруйновано й пошкоджено приватні будинки, двоє людей загинули, дев’ятеро отримали поранення.

Джерело: голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Деталі: О 02:42 в ніч на 20 липня Євтушенко повідомив, що місто Нікополь обстріляно.

Резніченко згодом заявив, що "російська орда не припиняє терор Нікопольського району". 

Пряма мова Резніченка: "Умисно обстріляли з "Градів" житловий квартал у Нікополі. Випустили понад 30 реактивних снарядів. 

Попередньо: двоє людей загинули, дев’ятеро – поранені. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому усього три роки! Три роки! Дитині, яка спала удома, коли російські відморозки ударили по ній з "Градів". 

Обстрілом вщент зруйновані 3 приватні будинки, з десяток – пошкоджені".

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Деталі: Станом на 7-му ранку рятувальники продовжують розбирати завали і з’ясовувати масштаби руйнувань. 

 

По місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. Працюють піротехніки. 

Це щонайменше третю добу поспіль російські війська атакують Нікополь із реактивної артилерії. Раніше повідомлялося, що вони підступно встановили ракетні комплекси на території Запорізької АЕС, що робить неможливим удар у відповідь.

Оперативне командування "Південь" у нічному зведенні повідомило, що напередодні ворог продовжував обстріли Нікополя: 20-ма реактивними снарядами було атаковано портову інфраструктуру і узбережжя. Минулося без втрат. 

У понеділок ввечері армія РФ поцілила по порту і двох промислових підприємствах у Нікополі, було пошкоджено також житловий будинок, господарчу споруду й електромережі.

Теми: НікопольДніпропетровська областьвійнаобстріл
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