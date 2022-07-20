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6 років після вбивства Шеремета: під час війни суд зупинився, всі обвинувачені на свободі

"Українська правда"Середа, 20 липня 2022, 21:15
6 років після вбивства Шеремета: під час війни суд зупинився, всі обвинувачені на свободі

Суд у справі вбивства журналіста "Української правди" Павла Шеремета не проводить засідання з 21 лютого.

Джерело: відповідь Офісу генерального прокурора на запит УП

Дослівно: "Після 21.01.2022 судові засідання… не проводились, у тому числі, за клопотаннями самих обвинувачених про відкладення судового розгляду. 

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На цей час у обвинувачених Антоненка, Кузьменко та Дугарь запобіжні заходи відсутні."

Деталі: Офіс генпрокурора повідомив, що обвинувачені не звертались до нього з проханням зняти з них санкції для участі у війні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що деяких арештованих будуть відпускати, якщо вони погодяться воювати на фронті.

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Також УП попросила повідомити, чи не знищувались у справі про вбивство Шеремета будь-які матеріали, оскільки під час воєнного стану посадовці можуть знищувати документи, що становлять таємницю.

Прокуратура відповіла, що таких дій вона не вчиняла.

Передісторія: 

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • У 2017 році журналісти випустили власне розслідування, у якому встановили, що під будинком, де жив Шеремет, у ніч, коли під машину заклали вибухівку, перебували підозрілі автіки. Водієм однієї з них був колишній співробітник СБУ Ігор Устименко. Крім того, працівники Служби безпеки "почистили" один із серверів з відео поблизу будинку Шеремета.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.
  • Ймовірні замовники вбивства названі не були. Розслідування щодо них виокремлене в іншу справу і триває.

Читайте також: 6 років тому вбили Павла Шеремета. Що він писав про війну, росіян та українців

Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді

Теми: Справа Шеремета
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