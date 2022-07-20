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6 лет после убийства Шеремета: во время войны суд остановился, все обвиняемые на свободе

"Украинская правда"Среда, 20 июля 2022, 21:15

Суд по делу об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета не проводить заседания с 21 февраля.

Источник: ответ Офиса генерального прокурора на запрос УП

Дословно: "После 21.01.2022 судебные заседания… не проводились, в том числе, по ходатайству самих обвиняемых об отсрочке судебного рассмотрения.

На данный момент, у обвиняемых Антоненко, Кузьменко и Дугарь меры пресечения отсутствуют."

Детали: Офис генпрокурора сообщил, что обвиняемые не обращались к нему с просьбой снять с них санкции для участия в войне.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что некоторых обвиняемых будут отпускать, если они согласяться воевать на фронте.

Также УП попросила сообщить, не уничтожались ли в деле об убийстве Шеремета какие-либо материалы, поскольку по время военного положения чиновники могут уничтожать документы, которые содержат тайну.

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Прокуратура ответила, что таких действий она не совершала.

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • В 2017 году журналисты выпустили собственное расследование, в котором установили, что под домом, где жил Шеремет, в ночь, когда под машину заложили взрывчатку, находились подозрительные автомобили. Водителем одной из них был бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко. Кроме того, сотрудники Службы безопасности "почистили" один из серверов с видео вблизи дома Шеремета.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.
  • Вероятные заказчики убийства названы не были. Расследование относительно них выделено в другое дело и продолжается. 

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Темы: Дело Шеремета
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