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Миколаївщина: вже майже сто людей надали дані про корегувальників вогню - Кім

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 липня 2022, 11:54
ВІТАЛІЙ КІМ, ФОТО: FACEBOOK

Від 19 липня майже сто жителів Миколаївщини надали відомості щодо ворожих коригувальників вогню.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі національного телемарафону 21 липня

Пряма мова: "На сьогодні на ранок 96… Ми зараз фільтруємо, там дуже багато непрофільного написано, але є і дуже корисні дані, ми зараз їх вивчаємо та верифікуємо".

Деталі: За словами голови ОВА, із такими зверненнями громадян працює відповідний аналітичний центр, а після систематизації та фільтрації інформація передається на відпрацювання до Служби безпеки України.

Оскільки інформація ще перевіряється, 100 доларів від Кіма ще ніхто не отримав. Також очільник області зазначив, що за їхніми даними, на тимчасово окупованих територіях російські загарбники платять зрадникам України по 1,5 тисячі гривень за "корисну" для них інформацію.

Що передувало: Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував, що обласний центр закриють на якись час для нейтралізації колаборантів та зрадників. 

Містянам обіцяють повідомити завчасно, щоб люди могли закупити їжу, воду та мали змогу спланували свої дії. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім опублікував покрокову інструкцію для тих, хто має інформацію про корегувальників вогню окупантів.
  • За словами Кіма, після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації, громадяни, які допомагають оберігати Миколаївщину від обстрілів, отримають винагороду у $100.

Теми: Миколаївська областьвійна
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