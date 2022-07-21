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Николаевщина: уже почти сто человек предоставили данные о корректировщиках огня - Ким

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 июля 2022, 11:54
Николаевщина: уже почти сто человек предоставили данные о корректировщиках огня - Ким
ВИТАЛИЙ КИМ, ФОТО: FACEBOOK

С 19 июля почти сто жителей Николаевщины предоставили сведения о вражеских корректировщиках огня.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире национального телемарафона 21 июля

Прямая речь: "На сегодняшний день на утро 96… Мы сейчас фильтруем, там очень много непрофильного написано, но есть и очень полезные данные, мы сейчас их изучаем и верифицируем".

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Детали: По словам главы ОВА, с такими обращениями граждан работает соответствующий аналитический центр, а после систематизации и фильтрации информация передается на отработку в Службу безопасности Украины.

Поскольку информация еще проверяется, 100 долларов от Кима никто еще не получил. Также глава области отметил, что по их данным, на временно оккупированных территориях российские захватчики платят предателям Украины по 1,5 тысяч гривен за "полезную" для них информацию.

Что предшествовало: Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким анонсировал, что областной центр закроют на время для нейтрализации коллаборантов и предателей.

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Горожанам обещают сообщить заранее, чтобы люди могли закупить еду, воду и спланировали свои действия.

Предыстория:

  • Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опубликовал пошаговую инструкцию для тех, кто имеет информацию о корректировщиках огня оккупантов.
  • По словам Кима, после подробной проверки и подтверждения предоставленной информации, граждане, которые помогают оберегать Николаевщину от обстрелов, получат вознаграждение в $100.

Темы: Николаевская областьвойна
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