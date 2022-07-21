Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Николаевщина: уже почти сто человек предоставили данные о корректировщиках огня - Ким

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 июля 2022, 11:54
ВИТАЛИЙ КИМ, ФОТО: FACEBOOK

С 19 июля почти сто жителей Николаевщины предоставили сведения о вражеских корректировщиках огня.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире национального телемарафона 21 июля

Прямая речь: "На сегодняшний день на утро 96… Мы сейчас фильтруем, там очень много непрофильного написано, но есть и очень полезные данные, мы сейчас их изучаем и верифицируем".

Детали: По словам главы ОВА, с такими обращениями граждан работает соответствующий аналитический центр, а после систематизации и фильтрации информация передается на отработку в Службу безопасности Украины.

Поскольку информация еще проверяется, 100 долларов от Кима никто еще не получил. Также глава области отметил, что по их данным, на временно оккупированных территориях российские захватчики платят предателям Украины по 1,5 тысяч гривен за "полезную" для них информацию.

Что предшествовало: Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким анонсировал, что областной центр закроют на время для нейтрализации коллаборантов и предателей.

Горожанам обещают сообщить заранее, чтобы люди могли закупить еду, воду и спланировали свои действия.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опубликовал пошаговую инструкцию для тех, кто имеет информацию о корректировщиках огня оккупантов.
  • По словам Кима, после подробной проверки и подтверждения предоставленной информации, граждане, которые помогают оберегать Николаевщину от обстрелов, получат вознаграждение в $100.

Темы: Николаевская областьвойна
Главное сегодня

Договоренность об экспорте зерна из Украины подпишут в пятницу

Европол говорит о признаках контрабанды оружия из Украины

Президент Италии распустил парламент, будут досрочные выборы

В Украине будет три системы контроля за оружием – Резников

Оккупанты готовятся "присоединить" юг Украины к России – разведка

Возможное аннулирование гражданства: Корбан думает, как возвращаться в Украину - источники

Все новости...
Николаевская область
Ким написал инструкцию, как сдавать корректировщиков огня
Россияне бьют по Николаевщине: за сутки 29 раненых
Ким объявил награду за "сдачу" корректировщиков огня
Последние новости
22:02
Украина договаривается с МВФ о возможности пересмотра графика выплат по долгу
21:59
В ОП посоветовали россиянам, каким может быть их следующий "жест доброй воли"
21:52
В Сенате США представили проект резолюции о признании геноцидом действий РФ в Украине
21:45
МОН рекомендует вузам начать учебный год для первокурсников с 15 сентября
21:39
США расследуют, не передавал ли Huawei Китаю данные с военных баз – Reuters
21:32
Оккупанты решили обойтись без парада в Севастополе ко Дню флота
21:27
Лукашенко: Мы де-факто признали "ЛНР", "ДНР" и Крым, если нужно – подпишу указ
21:23
Зеленский впервые в истории побеседовал с главой Коста-Рики
21:02
Суд в Эстонии осудил троих мужчин за покупку дронов для российской армии
20:51
Договоренность об экспорте зерна из Украины подпишут в пятницу
Все новости...