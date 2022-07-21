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Окупанти готуються "приєднати" південь України до Росії – розвідка

"Українська правда"Четвер, 21 липня 2022, 16:50
Окупанти готуються приєднати південь України до Росії – розвідка
ВАДИМ СКІБІЦЬКИЙ. ФОТО МЕДІАЦЕНТРУ "УКРАЇНА - УКРІНФОРМ"

У військовій розвідці вважають, що заява російської влади про "розширення географічних кордонів спецоперації" є підґрунтям для приєднання до РФ окупованих територій на півдні України. 

Джерело: представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький на брифінгу

Деталі: На його думку, голова російського МЗС Сергій Лавров зробив таку заяву для підготовки міжнародної спільноти до просування політики щодо "захисту російськомовного населення в Україні".

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Скібіцький додав, що росіяни планують провести так звані "референдуми" чи іншим шляхом приєднати окуповані території до Росії, зокрема Херсонщини та Запорізької області. 

Пряма мова: "Ми вже знаємо, що на окупованих територіях створені виборчі дільниці, окупанти активно складають списки для проведення референдуму.

На цих територіях гуманітарна ситуація дуже складна, жорсткий контроль з боку росіян за нашими громадянами. Тому, порадити щось дуже складно. Однак, необхідно підтримувати бойовий дух. Рух супротиву він діє і ви бачите його результати". 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 20 липня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що "географічні завдання" війни змінилися через постачання західних озброєнь в Україну.
  • Глава Херсонської ОВА повідомив, що у Кремлі поставили завдання колаборантам у Херсоні підготувати до осені "референдум" про включення області до складу РФ.
  • Також стало відомо, що окупанти планують восени провести у Запорізькій області так званий "референдум про входження до складу Російської Федерації". 

Теми: розвідкавійна
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