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Оккупанты готовятся "присоединить" юг Украины к России – разведка

"Украинская правда"Четверг, 21 июля 2022, 16:50
ВАДИМ СКИБИЦКИЙ. ФОТО МЕДИАЦЕНТРА "УКРАИНА - УКРИНФОРМ"

В военной разведке считают, что заявление российских властей о "расширении географических границ спецоперации" является подготовкой оснований для присоединения к РФ оккупированных территорий на юге Украины.

Источник: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий на брифинге

Детали: По его мнению, глава российского МИД Сергей Лавров сделал данное заявление для подготовки международного сообщества к продвижению политики относительно "защиты русскоязычного населения в Украине".

Скибицкий добавил, что россияне планируют провести так называемые "референдумы" или другим путем присоединить оккупированные территории к России, в частности Херсонщину и Запорожскую область.

Прямая речь: "Мы уже знаем, что на оккупированных территориях созданы избирательные участки, оккупанты активно составляют списки для проведения референдума.

На этих территориях гуманитарная ситуация очень сложная, жесткий контроль россиян за нашими гражданами. Поэтому посоветовать что-то очень сложно. Однако необходимо поддерживать боевой дух. Движение сопротивления оно действует и вы видите его результаты".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 20 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "географические задачи" войны изменились из-за поставок западных вооружений в Украину.
  • Глава Херсонской ОВА сообщил, что в Кремле поставили задачу коллаборантам в Херсоне подготовить к осени "референдум" о включении области в состав РФ.
  • Также стало известно, что оккупанты планируют осенью провести в Запорожской области так называемый "референдум о вхождении в состав Российской Федерации".

Темы: разведкавойна
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