Оккупанты готовятся "присоединить" юг Украины к России – разведка

В военной разведке считают, что заявление российских властей о "расширении географических границ спецоперации" является подготовкой оснований для присоединения к РФ оккупированных территорий на юге Украины.

Источник: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий на брифинге

Детали: По его мнению, глава российского МИД Сергей Лавров сделал данное заявление для подготовки международного сообщества к продвижению политики относительно "защиты русскоязычного населения в Украине".

Скибицкий добавил, что россияне планируют провести так называемые "референдумы" или другим путем присоединить оккупированные территории к России, в частности Херсонщину и Запорожскую область.

Прямая речь: "Мы уже знаем, что на оккупированных территориях созданы избирательные участки, оккупанты активно составляют списки для проведения референдума.

На этих территориях гуманитарная ситуация очень сложная, жесткий контроль россиян за нашими гражданами. Поэтому посоветовать что-то очень сложно. Однако необходимо поддерживать боевой дух. Движение сопротивления оно действует и вы видите его результаты".

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