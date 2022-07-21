В ОП запропонували росіянам зробити наступний "жест доброї волі"
Четвер, 21 липня 2022, 21:59
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк запропонував росіянам у якості наступного "жесту доброї волі" покинути Херсон.
Джерело: повідомлення Подоляка у твіттері
Актуальний на зараз "жест доброї волі" — Антонівський міст. Жест, що каже: російським військам час добровільно покинути Херсон. Інакше — постійна бавовна, нічні страхи, панічні атаки та, як наслідок, "HIMARS-енурез".
Коло можливостей стає вужчим, як і кучність стрільби української артилерії".
Передісторія:
- 30 червня російська влада заявила, що нібито "як жест доброї волі" "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і вивела гарнізон, що знаходився там.
- Перед цим Оперативне командування "Південь" заявило, що російська армія поспіхом евакуювала залишки гарнізону з острова Зміїний після ударів українських військових по ньому.
- Зранку 19 липня в окупованому Херсоні ракета упала в районі Антонівського мосту. У соцмережах з’явились фото та відео вибухів.