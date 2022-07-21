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В ОП запропонували росіянам зробити наступний "жест доброї волі"

"Українська правда"Четвер, 21 липня 2022, 21:59
В ОП запропонували росіянам зробити наступний жест доброї волі
Фото: Твіттер Подоляка

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк запропонував росіянам у якості наступного "жесту доброї волі" покинути Херсон.  

Джерело: повідомлення Подоляка у твіттері

Актуальний на зараз "жест доброї волі" — Антонівський міст. Жест, що каже: російським військам час добровільно покинути Херсон. Інакше — постійна бавовна, нічні страхи, панічні атаки та, як наслідок, "HIMARS-енурез".

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Коло можливостей стає вужчим, як і кучність стрільби української артилерії".

Передісторія:

  • 30 червня російська влада заявила, що нібито "як жест доброї волі" "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і вивела гарнізон, що знаходився там.
  • Перед цим Оперативне командування "Південь" заявило, що російська армія поспіхом евакуювала залишки гарнізону з острова Зміїний після ударів українських військових по ньому.
  • Зранку 19 липня в окупованому Херсоні ракета упала в районі Антонівського мосту. У соцмережах з’явились фото та відео вибухів. 

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Теми: ХерсонРосіявійна
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