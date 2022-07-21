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В ОП предложили россиянам сделать следующий "жест доброй воли"

"Украинская правда"Четверг, 21 июля 2022, 21:59
В ОП предложили россиянам сделать следующий жест доброй воли
Фото: Твиттер Подоляка

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил россиянам в качестве следующего жеста доброй воли покинуть Херсон.

Источник: сообщение Подоляка в твиттере

Прямая речь Подоляка: "Актуальный сейчас "жест доброй воли" — Антоновский мост. Жест, который говорит: российским войскам пора добровольно покинуть Херсон. Иначе постоянная бавовна, ночные страхи, панические атаки и, как следствие, "HIMARS-энурез".

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Круг возможностей становится уже, как и кучность стрельбы украинской артиллерии".

Предыстория:

  • 30 июня российские власти заявили, что якобы "как жест доброй воли" "завершили выполнение задач на острове Змеином" и вывели находившийся там гарнизон.
  • Перед этим Оперативное командование "Юг" заявило, что российская армия спешно эвакуировала остатки гарнизона с острова Змеиный после ударов украинских военных по нему.
  • Утром 19 июля в оккупированном Херсоне ракета рухнула в районе Антоновского моста. В соцсетях появились фото и видео взрывов.

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Темы: ХерсонРосcиявойна
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