В ОП предложили россиянам сделать следующий "жест доброй воли"
Четверг, 21 июля 2022, 21:59
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил россиянам в качестве следующего жеста доброй воли покинуть Херсон.
Источник: сообщение Подоляка в твиттере
Прямая речь Подоляка: "Актуальный сейчас "жест доброй воли" — Антоновский мост. Жест, который говорит: российским войскам пора добровольно покинуть Херсон. Иначе постоянная бавовна, ночные страхи, панические атаки и, как следствие, "HIMARS-энурез".
Круг возможностей становится уже, как и кучность стрельбы украинской артиллерии".
Предыстория:
- 30 июня российские власти заявили, что якобы "как жест доброй воли" "завершили выполнение задач на острове Змеином" и вывели находившийся там гарнизон.
- Перед этим Оперативное командование "Юг" заявило, что российская армия спешно эвакуировала остатки гарнизона с острова Змеиный после ударов украинских военных по нему.
- Утром 19 июля в оккупированном Херсоне ракета рухнула в районе Антоновского моста. В соцсетях появились фото и видео взрывов.