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Окупанти вночі обстріляли Нікополь з РСЗВ – мер

Ольга Глущенко П'ятниця, 22 липня 2022, 00:50
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

Росіяни вночі 22 липня обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області.

Джерело: міський голова Нікополя Євген Євтушенко

Пряма мова: "Знову обстріляно місто Нікополь!!!

Чотири залпи РСЗВ по сплячому місту".

Передісторія:

  • Російські військові 19 липня вдарили з ракетних систем залпового вогню "Град" по місту Нікополь, по будинках та річковому порту, на двох підприємствах виникли пожежі.
  • Російські загарбники вночы 20 липня вкотре обстріляли Нікополь, випустивши з РСЗВ "Град" понад 30 снарядів: зруйновано й пошкоджено приватні будинки, двоє людей загинули, дев’ятеро отримали поранення.
  • Голова Нікопольської РВА Дніпропетровської області Євген Євтушенко закликав жителів Нікополя переселитися вглиб території Нікопольського району - подалі від обстрілів окупантів.

Теми: Нікопольвійнаобстріл
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