Окупанти вночі обстріляли Нікополь з РСЗВ – мер
П'ятниця, 22 липня 2022, 00:50
Росіяни вночі 22 липня обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області.
Джерело: міський голова Нікополя Євген Євтушенко
Пряма мова: "Знову обстріляно місто Нікополь!!!
Чотири залпи РСЗВ по сплячому місту".
Передісторія:
- Російські військові 19 липня вдарили з ракетних систем залпового вогню "Град" по місту Нікополь, по будинках та річковому порту, на двох підприємствах виникли пожежі.
- Російські загарбники вночы 20 липня вкотре обстріляли Нікополь, випустивши з РСЗВ "Град" понад 30 снарядів: зруйновано й пошкоджено приватні будинки, двоє людей загинули, дев’ятеро отримали поранення.
- Голова Нікопольської РВА Дніпропетровської області Євген Євтушенко закликав жителів Нікополя переселитися вглиб території Нікопольського району - подалі від обстрілів окупантів.