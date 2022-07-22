Оккупанты ночью обстреляли Никополь из РСЗО – мэр
Пятница, 22 июля 2022, 00:50
Россияне ночью 22 июля обстреляли город Никополь Днепропетровской области.
Источник: городской голова Никополя Евгений Евтушенко
Прямая речь: "Снова обстрелян город Никополь!!!
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Четыре залпа РСЗО по спящему городу".
Предыстория:
- Российские военные 19 июля ударили из ракетных систем залпового огня "Град" по городу Никополь, по домам и речному порту, на двух предприятиях возникли пожары.
- Российские захватчики ночью 20 июля в очередной раз обстреляли Никополь, выпустив из РСЗО "Град" более 30 снарядов: разрушены и повреждены частные дома, два человека погибли, девять получили ранения.
- Глава Никопольского РВА Днепропетровской области Евгений Евтушенко призвал жителей Никополя переселиться вглубь территории Никопольского района - подальше от обстрелов оккупантов.
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