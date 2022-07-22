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Оккупанты ночью обстреляли Никополь из РСЗО – мэр

Ольга ГлущенкоПятница, 22 июля 2022, 00:50
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

Россияне ночью 22 июля обстреляли город Никополь Днепропетровской области.

Источник: городской голова Никополя Евгений Евтушенко

Прямая речь: "Снова обстрелян город Никополь!!!

Четыре залпа РСЗО по спящему городу".

Предыстория:

  • Российские военные 19 июля ударили из ракетных систем залпового огня "Град" по городу Никополь, по домам и речному порту, на двух предприятиях возникли пожары.
  • Российские захватчики ночью 20 июля в очередной раз обстреляли Никополь, выпустив из РСЗО "Град" более 30 снарядов: разрушены и повреждены частные дома, два человека погибли, девять получили ранения.
  • Глава Никопольского РВА Днепропетровской области Евгений Евтушенко призвал жителей Никополя переселиться вглубь территории Никопольского района - подальше от обстрелов оккупантов.

Темы: Никопольвойнаобстрел
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