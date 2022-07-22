Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Мариуполе рабочие меткомбината отказываются "идти на мины" − советник мэра

Пятница, 22 июля 2022, 13:28
В Мариуполе рабочие меткомбината отказываются идти на мины − советник мэра
Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, Эльдар Сарахман, УП

Во временно оккупированном Мариуполе сотрудники завода отказываются работать на россиян и устроили "тихий саботаж".

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "На Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича рабочие устроили свой тихий бунт, отказавшись бежать на мины. Россияне вернули саперов, работа по расчистке почти остановилась".

Реклама:

Детали: По его словам, на некоторых производствах Мариуполя люди работают с 8:00 до 20:00 без воды и на солнце. Он добавил, что ситуацию не спасает даже анонсированная зарплата в 45 тысяч рублей.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: