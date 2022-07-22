В Мариуполе рабочие меткомбината отказываются "идти на мины" − советник мэра
Пятница, 22 июля 2022, 13:28
Во временно оккупированном Мариуполе сотрудники завода отказываются работать на россиян и устроили "тихий саботаж".
Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram
Прямая речь: "На Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича рабочие устроили свой тихий бунт, отказавшись бежать на мины. Россияне вернули саперов, работа по расчистке почти остановилась".
Детали: По его словам, на некоторых производствах Мариуполя люди работают с 8:00 до 20:00 без воды и на солнце. Он добавил, что ситуацию не спасает даже анонсированная зарплата в 45 тысяч рублей.
Напомним:
- В оккупированном Мариуполе ухудшилась ситуация по подвозу питьевой воды и эксгумации тел.
- В Мариуполе и в окрестностях города действуют четыре фильтрационных центра.
- Мэр оккупированного Мариуполя заявил, что в городе не будет отопительного сезона, потому что россияне уничтожили всю инфраструктуру.