В Мариуполе рабочие меткомбината отказываются "идти на мины" − советник мэра

Во временно оккупированном Мариуполе сотрудники завода отказываются работать на россиян и устроили "тихий саботаж".

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "На Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича рабочие устроили свой тихий бунт, отказавшись бежать на мины. Россияне вернули саперов, работа по расчистке почти остановилась".

Детали: По его словам, на некоторых производствах Мариуполя люди работают с 8:00 до 20:00 без воды и на солнце. Он добавил, что ситуацию не спасает даже анонсированная зарплата в 45 тысяч рублей.

Напомним: