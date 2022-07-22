В Мариуполе рабочие меткомбината отказываются "идти на мины" − советник мэра

Во временно оккупированном Мариуполе сотрудники завода отказываются работать на россиян и устроили "тихий саботаж".

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "На Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича рабочие устроили свой тихий бунт, отказавшись бежать на мины. Россияне вернули саперов, работа по расчистке почти остановилась".

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Детали: По его словам, на некоторых производствах Мариуполя люди работают с 8:00 до 20:00 без воды и на солнце. Он добавил, что ситуацию не спасает даже анонсированная зарплата в 45 тысяч рублей.

Напомним:

В оккупированном Мариуполе ухудшилась ситуация по подвозу питьевой воды и эксгумации тел.

В Мариуполе и в окрестностях города действуют четыре фильтрационных центра.

Мэр оккупированного Мариуполя заявил, что в городе не будет отопительного сезона, потому что россияне уничтожили всю инфраструктуру.