В ОП обіцяють підтопленому Демидову: Через 7-10 днів вода відступить

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко запевнив мешканців підтоплених сіл на півночі Київської області, що вода відступить через 7-10 днів.

Джерело: Тимошенко у відеозверненні

Пряма мова: "Після часткового руйнування захисної дамби значні площі громад сіл Мощун, Горенка, Демидів, Козаровичі – не тільки відчули на собі стихію води, а й в прямому сенсі вимушені з нею жити у власному домі.

Запевняю місцевих мешканців – через 7-10 днів вода відступить. Тривають всі необхідні роботи і заходи".

Деталі: Заступник голови ОП також нагадав, що вже відновлено мостовий перехід між селами Лютіж та Демидів, куди нещодавно влучила блискавка.

"Мостом вже можна користуватись, але зважаючи на вантажні обмеження", - додав він.

Тимошенко також повідомив, що цими днями на Київщині почастішали загоряння торф’яників, а також спостерігаються поодинокі випадки підпалів трави та побутового сміття. Він закликав мешканців не палити сміття, траву та інші побутові відходи.

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Передісторія:

25 чи 26 лютого під час наступу російських військ під Києвом було підірвано дамбу на річці Ірпінь, розлив ріки частково завадив росіянам захопити столицю України.

27 червня декілька десятків мешканців підтопленого Демидова блокували дорогу в бік Києва та Димера. Таким чином вони хотіли звернути увагу на свої проблеми, бо будинки досі мокрі, а стара дамба не справляється і є вірогідність, що весь Демидів затопить, якщо не ліквідують пошкодження на підірваній дамби та не відкачають воду.

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба пообіцяв вирішити проблеми жителів підтопленого Демидова під Києвом: влада планує до серпня відновити шлюз зруйнованої наприкінці лютого дамби.

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