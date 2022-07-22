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В ОП обіцяють підтопленому Демидову: Через 7-10 днів вода відступить

Катерина ТищенкоП'ятниця, 22 липня 2022, 16:29
ДЕМИДІВ ЗАТОПЛЕНИЙ, ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко запевнив мешканців підтоплених сіл на півночі Київської області, що вода відступить через 7-10 днів.

Джерело: Тимошенко у відеозверненні

Пряма мова: "Після часткового руйнування захисної дамби значні площі громад сіл Мощун, Горенка, Демидів, Козаровичі – не тільки відчули на собі стихію води, а й в прямому сенсі вимушені з нею жити у власному домі.

Запевняю місцевих мешканців – через 7-10 днів вода відступить. Тривають всі необхідні роботи і заходи".

Деталі: Заступник голови ОП також нагадав, що вже відновлено мостовий перехід між селами Лютіж та Демидів, куди нещодавно влучила блискавка.

"Мостом вже можна користуватись, але зважаючи на вантажні обмеження", - додав він.

Тимошенко також повідомив, що цими днями на Київщині почастішали загоряння торф’яників, а також спостерігаються поодинокі випадки підпалів трави та побутового сміття. Він закликав мешканців не палити сміття, траву та інші побутові відходи.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 25 чи 26 лютого під час наступу російських військ під Києвом було підірвано дамбу на річці Ірпінь, розлив ріки частково завадив росіянам захопити столицю України. 
  • 27 червня декілька десятків мешканців підтопленого Демидова блокували дорогу в бік Києва та Димера. Таким чином вони хотіли звернути увагу на свої проблеми, бо будинки досі мокрі, а стара дамба не справляється і є вірогідність, що весь Демидів затопить, якщо не ліквідують пошкодження на підірваній дамби та не відкачають воду.
  • Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба пообіцяв вирішити проблеми жителів підтопленого Демидова під Києвом: влада планує до серпня відновити шлюз зруйнованої наприкінці лютого дамби.

Читайте також: Краще потоп у хаті, ніж москаль. Як підрив дамби та затоплення села Демидів зірвали наступ росіян на Київ

Затоплене під час наступу росіян: як живе село Демидів. ВІДЕО

Теми: Київська областьстихійне лихо
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