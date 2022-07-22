В ОП обіцяють підтопленому Демидову: Через 7-10 днів вода відступить
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко запевнив мешканців підтоплених сіл на півночі Київської області, що вода відступить через 7-10 днів.
Джерело: Тимошенко у відеозверненні
Пряма мова: "Після часткового руйнування захисної дамби значні площі громад сіл Мощун, Горенка, Демидів, Козаровичі – не тільки відчули на собі стихію води, а й в прямому сенсі вимушені з нею жити у власному домі.
Запевняю місцевих мешканців – через 7-10 днів вода відступить. Тривають всі необхідні роботи і заходи".
Деталі: Заступник голови ОП також нагадав, що вже відновлено мостовий перехід між селами Лютіж та Демидів, куди нещодавно влучила блискавка.
"Мостом вже можна користуватись, але зважаючи на вантажні обмеження", - додав він.
Тимошенко також повідомив, що цими днями на Київщині почастішали загоряння торф’яників, а також спостерігаються поодинокі випадки підпалів трави та побутового сміття. Він закликав мешканців не палити сміття, траву та інші побутові відходи.
Передісторія:
- 25 чи 26 лютого під час наступу російських військ під Києвом було підірвано дамбу на річці Ірпінь, розлив ріки частково завадив росіянам захопити столицю України.
- 27 червня декілька десятків мешканців підтопленого Демидова блокували дорогу в бік Києва та Димера. Таким чином вони хотіли звернути увагу на свої проблеми, бо будинки досі мокрі, а стара дамба не справляється і є вірогідність, що весь Демидів затопить, якщо не ліквідують пошкодження на підірваній дамби та не відкачають воду.
- Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба пообіцяв вирішити проблеми жителів підтопленого Демидова під Києвом: влада планує до серпня відновити шлюз зруйнованої наприкінці лютого дамби.
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