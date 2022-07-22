В ОП обещают подтопленному Демидову: Через 7-10 дней вода отступит
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заверил жителей подтопленных сел на севере Киевской области, что вода отступит через 7-10 дней.
Источник: Тимошенко в видеообращении
Прямая речь: "После частичного разрушения защитной дамбы значительные площади общин сел Мощун, Горенко, Демидов, Козаровичи – не только почувствовали на себе стихию воды, но и в прямом смысле вынуждены с ней жить в собственном доме.
Уверяю местных жителей – через 7-10 дней вода отступит. Продолжаются все необходимые работы и мероприятия".
Детали: Замглавы ОП также напомнил, что уже восстановлен мостовой переход между селами Лютеж и Демидов, куда недавно попала молния.
"Мостом уже можно пользоваться, но учитывая грузовые ограничения", - добавил он.
Тимошенко также сообщил, что в эти дни в Киевской области участились возгорание торфяников, а также наблюдаются единичные случаи поджогов травы и бытового мусора. Он призвал жителей не курить мусор, траву и другие бытовые отходы.
Предыстория:
- 25 или 26 февраля во время наступления российских войск под Киевом была взорвана дамба на реке Ирпень, разлив реки частично помешал россиянам захватить столицу Украины.
- 27 июня несколько десятков жителей подтопленного Демидова блокировали дорогу в сторону Киева и Дымера. Таким образом они хотели обратить внимание на свои проблемы, потому что дома до сих пор мокрые, а старая дамба не справляется и есть вероятность, что весь Демидов будет затоплен, если не ликвидируют повреждения на взорванной дамбе и не откачают воду.
- Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба пообещал решить проблемы жителей подтопленного Демидова под Киевом: власти планируют к августу восстановить шлюз разрушенной в конце февраля дамбы.
Читайте также: Лучше потоп в доме, чем москаль. Как подрыв дамбы и затопление села Демидов сорвали наступление россиян на Киев
Затоплено во время наступления россиян: как живет село Демидов. ВИДЕО