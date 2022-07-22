В ОП обещают подтопленному Демидову: Через 7-10 дней вода отступит

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заверил жителей подтопленных сел на севере Киевской области, что вода отступит через 7-10 дней.

Источник: Тимошенко в видеообращении

Прямая речь: "После частичного разрушения защитной дамбы значительные площади общин сел Мощун, Горенко, Демидов, Козаровичи – не только почувствовали на себе стихию воды, но и в прямом смысле вынуждены с ней жить в собственном доме.

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Уверяю местных жителей – через 7-10 дней вода отступит. Продолжаются все необходимые работы и мероприятия".

Детали: Замглавы ОП также напомнил, что уже восстановлен мостовой переход между селами Лютеж и Демидов, куда недавно попала молния.

"Мостом уже можно пользоваться, но учитывая грузовые ограничения", - добавил он.

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Тимошенко также сообщил, что в эти дни в Киевской области участились возгорание торфяников, а также наблюдаются единичные случаи поджогов травы и бытового мусора. Он призвал жителей не курить мусор, траву и другие бытовые отходы.

Предыстория:

25 или 26 февраля во время наступления российских войск под Киевом была взорвана дамба на реке Ирпень, разлив реки частично помешал россиянам захватить столицу Украины.

27 июня несколько десятков жителей подтопленного Демидова блокировали дорогу в сторону Киева и Дымера. Таким образом они хотели обратить внимание на свои проблемы, потому что дома до сих пор мокрые, а старая дамба не справляется и есть вероятность, что весь Демидов будет затоплен, если не ликвидируют повреждения на взорванной дамбе и не откачают воду.

Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба пообещал решить проблемы жителей подтопленного Демидова под Киевом: власти планируют к августу восстановить шлюз разрушенной в конце февраля дамбы.

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Затоплено во время наступления россиян: как живет село Демидов. ВИДЕО