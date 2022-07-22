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В ОП обещают подтопленному Демидову: Через 7-10 дней вода отступит

Катерина ТищенкоПятница, 22 июля 2022, 16:29
В ОП обещают подтопленному Демидову: Через 7-10 дней вода отступит
ДЕМИДОВ ЗАТОПЛЕН, ФОТО ЭЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заверил жителей подтопленных сел на севере Киевской области, что вода отступит через 7-10 дней.

Источник: Тимошенко в видеообращении

Прямая речь: "После частичного разрушения защитной дамбы значительные площади общин сел Мощун, Горенко, Демидов, Козаровичи – не только почувствовали на себе стихию воды, но и в прямом смысле вынуждены с ней жить в собственном доме.

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Уверяю местных жителей – через 7-10 дней вода отступит. Продолжаются все необходимые работы и мероприятия".

Детали: Замглавы ОП также напомнил, что уже восстановлен мостовой переход между селами Лютеж и Демидов, куда недавно попала молния.

"Мостом уже можно пользоваться, но учитывая грузовые ограничения", - добавил он.

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Тимошенко также сообщил, что в эти дни в Киевской области участились возгорание торфяников, а также наблюдаются единичные случаи поджогов травы и бытового мусора. Он призвал жителей не курить мусор, траву и другие бытовые отходы.

Предыстория:

  • 25 или 26 февраля во время наступления российских войск под Киевом была взорвана дамба на реке Ирпень, разлив реки частично помешал россиянам захватить столицу Украины.
  • 27 июня несколько десятков жителей подтопленного Демидова блокировали дорогу в сторону Киева и Дымера. Таким образом они хотели обратить внимание на свои проблемы, потому что дома до сих пор мокрые, а старая дамба не справляется и есть вероятность, что весь Демидов будет затоплен, если не ликвидируют повреждения на взорванной дамбе и не откачают воду.
  • Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба пообещал решить проблемы жителей подтопленного Демидова под Киевом: власти планируют к августу восстановить шлюз разрушенной в конце февраля дамбы.

Читайте также: Лучше потоп в доме, чем москаль. Как подрыв дамбы и затопление села Демидов сорвали наступление россиян на Киев

Затоплено во время наступления россиян: как живет село Демидов. ВИДЕО

Темы: Киевская областьстихийное бедствие
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