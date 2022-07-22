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Корбан просить Зеленського вирішити "непорозуміння" з його громадянством

Катерина ТищенкоП'ятниця, 22 липня 2022, 17:23
Геннадій Корбан, NurPhoto via Getty Images

Голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан, якого у п'ятницю не впустили Україну та забрали український закордонний паспорт, просить президента Володимира Зеленського вирішити "це непорозуміння".

Джерело: Корбан у Facebook

Дослівно: "Хочу звернутись до президента України як гаранта Конституції. Чи можна вирішити це непорозуміння, яке сталося зі мною на порозі нашого спільного дому?".

Деталі: Корбан повідомив, що перебуває на в'їзді до України у пункті пропуску "Смільниця".

"Мені досі здається, що це якесь непорозуміння чи розіграш. У мене вилучили паспорт громадянина України, видали акт. Додому в Україну мене не пускають. До Дніпра, де живуть мої хворі батьки, до міста та країни, яку я люблю та захищаю з 2014 року та керую штабом територіальної оборони з 24 лютого 2022 року", - зазначив він.

Корбан також опублікував документ про вилучення паспорта для виїзду за кордон. Там зазначається, що закордонний паспорт Корбана є недійсним згідно з дорученням ГУ ДМС у Дніпропетровській області від 20 липня 2022 року.

У документі Корбан зазначений як "особа без громадянства".

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фото з Facebook Корбана

Що передувало: У п'ятницю в очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана під час в’зду в Україну прикордонники вилучили український закордонний паспорт. Прикордонники заявили йому, що його українське громадянство припинене.

Передісторія:

  • 20 липня співрозмовники УП в правоохоронних органах, в ОП і партії "Слуга народу" повідомили, що президент Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків.
  • За цим даними, українського громадянства, зокрема, можуть позбавити бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої в березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича, нинішнього очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана.
  • Згодом УП писала, що Корбан обмірковував, як повернутися в Україну, в світлі появи інформації про можливе анулювання українського громадянства.

Теми: КорбанпаспортЗеленський
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