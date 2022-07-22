Корбан просить Зеленського вирішити "непорозуміння" з його громадянством

Голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан, якого у п'ятницю не впустили Україну та забрали український закордонний паспорт, просить президента Володимира Зеленського вирішити "це непорозуміння".

Джерело: Корбан у Facebook

Дослівно: "Хочу звернутись до президента України як гаранта Конституції. Чи можна вирішити це непорозуміння, яке сталося зі мною на порозі нашого спільного дому?".

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Деталі: Корбан повідомив, що перебуває на в'їзді до України у пункті пропуску "Смільниця".

"Мені досі здається, що це якесь непорозуміння чи розіграш. У мене вилучили паспорт громадянина України, видали акт. Додому в Україну мене не пускають. До Дніпра, де живуть мої хворі батьки, до міста та країни, яку я люблю та захищаю з 2014 року та керую штабом територіальної оборони з 24 лютого 2022 року", - зазначив він.

Корбан також опублікував документ про вилучення паспорта для виїзду за кордон. Там зазначається, що закордонний паспорт Корбана є недійсним згідно з дорученням ГУ ДМС у Дніпропетровській області від 20 липня 2022 року.

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У документі Корбан зазначений як "особа без громадянства".

фото з Facebook Корбана

Що передувало: У п'ятницю в очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана під час в’зду в Україну прикордонники вилучили український закордонний паспорт. Прикордонники заявили йому, що його українське громадянство припинене.

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