Корбан просит Зеленского решить "недоразумение" с его гражданством
Глава территориальной обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан, которого в пятницу не впустили Украину и забрали украинский загранпаспорт, просит президента Владимира Зеленского "решить это недоразумение".
Источник: Корбан в Facebook
Дословно: "Хочу обратиться к президенту Украины как гаранту Конституции. Можно решить это недоразумение, которое случилось со мной на пороге нашего общего дома?".
Детали: Корбан сообщил, что находится на въезде в Украину в пункте пропуска "Смильныця".
"Мне до сих пор кажется, что это какое-то недоразумение или розыгрыш. У меня изъяли паспорт гражданина Украины, выдали акт. Домой в Украину меня не пускают. В Днепр, где живут мои больные родители, в город и страну, которую я люблю и защищаю с 2014 года и руковожу штабом территориальной обороны с 24 февраля 2022 года", - отметил он.
Корбан также опубликовал документ об изъятии у него паспорта для выезда за границу. Там отмечается, что загранпаспорт Корбана является недействительным согласно поручения ГУ ГМС в Днепропетровской области от 20 июля 2022 года.
В документе Корбан указан как "лицо без гражданства".
Что предшествовало: Ранее в пятницу у Корбана во время въезда в Украину пограничники изъяли украинский загранпаспорт. Пограничники заявили ему, что его украинское гражданство приостановлено.
Предыстория:
- 20 июля собеседники УП в правоохранительных органах, в ОП и партии "Слуга народа" сообщили, что президент Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков.
- По этим данным, украинского гражданства, в частности, могут лишить бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года пророссийской партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича, нынешнего главу территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.
- Позже УП писала, что Корбан думает, как вернуться в Украину, в свете появления информации о возможном аннулировании украинского гражданства.