Корбан просит Зеленского решить "недоразумение" с его гражданством

Глава территориальной обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан, которого в пятницу не впустили Украину и забрали украинский загранпаспорт, просит президента Владимира Зеленского "решить это недоразумение".

Источник: Корбан в Facebook

Дословно: "Хочу обратиться к президенту Украины как гаранту Конституции. Можно решить это недоразумение, которое случилось со мной на пороге нашего общего дома?".

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Детали: Корбан сообщил, что находится на въезде в Украину в пункте пропуска "Смильныця".

"Мне до сих пор кажется, что это какое-то недоразумение или розыгрыш. У меня изъяли паспорт гражданина Украины, выдали акт. Домой в Украину меня не пускают. В Днепр, где живут мои больные родители, в город и страну, которую я люблю и защищаю с 2014 года и руковожу штабом территориальной обороны с 24 февраля 2022 года", - отметил он.

Корбан также опубликовал документ об изъятии у него паспорта для выезда за границу. Там отмечается, что загранпаспорт Корбана является недействительным согласно поручения ГУ ГМС в Днепропетровской области от 20 июля 2022 года.

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В документе Корбан указан как "лицо без гражданства".

фото из Facebook Корбана

Что предшествовало: Ранее в пятницу у Корбана во время въезда в Украину пограничники изъяли украинский загранпаспорт. Пограничники заявили ему, что его украинское гражданство приостановлено.

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