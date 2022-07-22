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В Никополе предупредили о новых возможных ударах со стороны российских войск

"Украинская правда"Пятница, 22 июля 2022, 18:59
В Никополе предупредили о новых возможных ударах со стороны российских войск
последствия ударов российских войск по Никополю

Председатель Никопольского РВА Никополя Евгений Евтушенко предупредил жителей, что российские войска, возможно, готовятся к новому обстрелу города из реактивных систем залпового огня.

Источник: сообщение Евтушенко

Прямая речь: "Есть информация об активизации РСЗО на противоположном берегу (Днепра – ред.). Возможно, снова планируется обстрел.

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На всякий случай – оставьте улицы. Сегодня лучше спать в коридоре, комнатах, окна которых не выходят в водохранилище или находиться в бомбоубежище. Избегайте пребывания рядом с окнами и стеклянными дверями.

Этот совет в первую очередь касается жителей городов, сел, поселков, которые расположены на берегу Каховского водохранилища.

Наибольшую актуальность он имеет для города Никополь".

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Предыстория:

  • Ранее Евтушенко призвал местных жителей обнаруживать предателей и поклонников россиян.
  • В ночь на 22 июля россияне выпустили по Никополю из РСЗО 100 снарядов, один человек погиб.

Темы: войнаУкраинаНикополь
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