В Никополе предупредили о новых возможных ударах со стороны российских войск

Председатель Никопольского РВА Никополя Евгений Евтушенко предупредил жителей, что российские войска, возможно, готовятся к новому обстрелу города из реактивных систем залпового огня.

Источник: сообщение Евтушенко

Прямая речь: "Есть информация об активизации РСЗО на противоположном берегу (Днепра – ред.). Возможно, снова планируется обстрел.

На всякий случай – оставьте улицы. Сегодня лучше спать в коридоре, комнатах, окна которых не выходят в водохранилище или находиться в бомбоубежище. Избегайте пребывания рядом с окнами и стеклянными дверями.

Этот совет в первую очередь касается жителей городов, сел, поселков, которые расположены на берегу Каховского водохранилища.

Наибольшую актуальность он имеет для города Никополь".

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