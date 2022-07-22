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Військові показали ювелірне влучання по окупантах біля ЗАЕС

Роман ПетренкоП'ятниця, 22 липня 2022, 19:15
скріншот

Українська військова розвідка показала, як Збройні сили ювелірно відпрацювали по позиціях російських окупантів біля Запорізької АЕС.

Джерело: ГУР                                

Деталі: За даними розвідки, удару дроном-камікадзе завдали по наметовому містечку та техніці ворога, зокрема в авто з зенітними установками та БМ-21 "Град".

За наявними даними, внаслідок атаки ліквідували трьох російських військових, ще 12 травмовані.

Наметове містечко знищене пожежею, яку довго не могли загасити.

Нагадаємо: Мерія Енергодару повідомляла, що 18 липня дев'ять російських військових з "охорони" Запорізької АЕС потрапили у лікарню з пораненнями.

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Теми: ЕнергодарЗАЕСРосіяокупація
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