Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Військові показали ювелірне влучання по окупантах біля ЗАЕС

Роман ПетренкоП'ятниця, 22 липня 2022, 19:15
Військові показали ювелірне влучання по окупантах біля ЗАЕС
скріншот

Українська військова розвідка показала, як Збройні сили ювелірно відпрацювали по позиціях російських окупантів біля Запорізької АЕС.

Джерело: ГУР                                

Деталі: За даними розвідки, удару дроном-камікадзе завдали по наметовому містечку та техніці ворога, зокрема в авто з зенітними установками та БМ-21 "Град".

Реклама:

За наявними даними, внаслідок атаки ліквідували трьох російських військових, ще 12 травмовані.

Наметове містечко знищене пожежею, яку довго не могли загасити.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Мерія Енергодару повідомляла, що 18 липня дев'ять російських військових з "охорони" Запорізької АЕС потрапили у лікарню з пораненнями.

Теми: ЕнергодарЗАЕСРосіяокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Енергодар
У штабі ОМОНу в окупованому Енергодарі прогримів вибух: залетів український дрон 
На нараду окупантів в Енергодарі "залетів" дрон: поранений полковник МВС Росії – розвідка
Персонал ЗАЕС пручається вимозі окупантів запустити блок №4 - "Енергоатом"
Останні новини
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
Усі новини...
Реклама: