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Военные показали ювелирное попадание по оккупантам возле ЗАЭС

Роман ПетренкоПятница, 22 июля 2022, 19:15
Военные показали ювелирное попадание по оккупантам возле ЗАЭС

Украинская военная разведка показала, как Вооруженные силы ювелирно отработали по позициям российских оккупантов возле Запорожской АЭС.

Источник: ГУР

Детали: По данным разведки, удар дроном-камикадзе нанесли по палаточному городку и технике врага, в том числе в авто с зенитными установками и БМ-21 "Град".

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По имеющимся данным, в результате атаки ликвидировали трех российских военных, еще 12 травмированы.

Палаточный городок уничтожен пожаром, который долго не могли потушить.

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Напомним: Мэрия Энергодара сообщала, что 18 июля девять российских военных по "охране" Запорожской АЭС попали в больницу с ранениями.

Темы: ЭнергодарЗАЭСРосcияоккупация
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