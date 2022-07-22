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Втрати України скоротилися до 30 загиблих на день - Зеленський

Катерина ТищенкоП'ятниця, 22 липня 2022, 22:08
Володимир Зеленський, фото ОП

Зараз на фронті гине близько 30 українських військовослужбовців на день, близько 250 дістають поранення, заявив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal

Деталі: За словами президента, на піку бойових дій у травні та червні Україна втрачала від 100 до 200 військовослужбовців на день, а тепер це число скоротилося до 30 загиблих та близько 250 поранених на день.

"Я можу вам сказати точно, бо я живу з цим щодня", - запевнив він.

Зеленський відмовився розкрити загальні воєнні втрати України з початку війни, але сказав, що вони у кілька разів нижчі, ніж у Росії.

Він зазначив, що нещодавні постачання зброї США та союзників, зокрема реактивних систем залпового вогню "HIMARS" та 155-мм гаубиць, допомогли стабілізувати ситуацію на Донбасі: якщо раніше росіяни щодня випускали 12 тисяч артилерійських снарядів проти 1-2 тисяч снарядів України, то тепер Україна може випускати близько 6 тисяч снарядів на день, тоді як Росія починає відчувати нестачу боєприпасів та військ.

За словами Зеленського, ця зміна у балансі вогневої потужності й допомогла зменшити українські втрати.

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Президент заявив, що стабілізація лінії фронту на Донбасі дозволить Україні просунутися за іншими напрямками. Однак він відмовився обговорювати, де і коли Україна планує розпочати контрнаступ.

Зеленський також наголосив, що Україна потребує засобів ППО, щоб захистити від російських ракет українські міста.

За його словами, ці засоби ППО коштуватимуть США та Європі набагато дешевше, ніж підтримувати на плаву українську економіку зі щомісячним дефіцитом бюджету в розмірі 5 мільярдів доларів.

Що передувало: Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що найбільших втрат Збройні сили України у протистоянні з російськими загарбниками зазнали у травні цього року, тоді у день гинуло до 100 військових, від 300 до 400 діставали поранень.

Передісторія:

  • У середині травня президент Володимир Зеленський заявляв, що в боях з російськими окупантами на найскладніших напрямках на Сході країни може гинути від 50 до 100 українських військових.
  • На початку червня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що втрати українських військових зараз становлять від 100 до 200 людей щодня.

Теми: Зеленськийвійна
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