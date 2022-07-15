Найбільших втрат ЗСУ зазнали у травні – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков стверджує, що найбільших втрат Збройні сили України у протистоянні з російськими загарбниками зазнали у травні цього року, тоді у день гинуло до 100 військових.

Джерело: Олексій Резніков в інтерв’ю BBC Україна

Пряма мова Резнікова: "Найбільший пік наших втрат був у травні. Коли Михайло Подоляк і президент говорили у червні - малися на увазі саме вони".

Реклама:

Деталі: За словами Резнікова, у цей період гинуло до 100 військових на день, від 300 до 400 отримували поранення.

Міністр оборони зізнався, що на той час перевага окупантів була значною, особливо на Донецькому напрямку – загарбники використовували до тисячі артилерійських снарядів за годину. При цьому у ЗСУ не було такої кількості набоїв.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ