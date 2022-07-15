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Найбільших втрат ЗСУ зазнали у травні – Резніков

"Українська правда"П'ятниця, 15 липня 2022, 14:38
Найбільших втрат ЗСУ зазнали у травні – Резніков
Фото Олексій Резніков у Facebook

Міністр оборони України Олексій Резніков стверджує, що найбільших втрат Збройні сили України у протистоянні з російськими загарбниками зазнали у травні цього року, тоді у день гинуло до 100 військових.

Джерело: Олексій Резніков в інтерв’ю BBC Україна

Пряма мова Резнікова: "Найбільший пік наших втрат був у травні. Коли Михайло Подоляк і президент говорили у червні - малися на увазі саме вони".

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Деталі: За словами Резнікова, у цей період гинуло до 100 військових на день, від 300 до 400 отримували поранення.

Міністр оборони зізнався, що на той час перевага окупантів була значною, особливо на Донецькому напрямку – загарбники використовували до тисячі артилерійських снарядів за годину. При цьому у ЗСУ не було такої кількості набоїв.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У середині травня президент Володимир Зеленський заявляв, що в боях з російськими окупантами на найскладніших напрямках на Сході країни може гинути від 50 до 100 українських військових.
  • На початку червня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що втрати українських військових зараз становлять від 100 до 200 людей щодня.
  • За даними Генштабу ЗСУ з початку військової агресії загарбники втратили 38 000 чоловік особового складу.

Теми: війнаУкраїнаРезніков
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