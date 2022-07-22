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Потери Украины сократились до 30 погибших в день - Зеленский

Катерина ТищенкоПятница, 22 июля 2022, 22:08
Владимир Зеленский, фото ОП

Сейчас на фронте гибнет около 30 украинских военнослужащих в день, около 250 получают ранения, заявил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский в интервью The Wall Street Journal

Детали: По словам президента, на пике боевых действий в мае и июне Украина теряла от 100 до 200 военнослужащих в день, а теперь это число сократилось до 30 погибших и около 250 раненых в день.

"Я могу вам сказать точно, потому что я живу с этим каждый день", — заверил он.

Зеленский отказался раскрыть общие военные потери Украины с начала войны, но сказал, что они в несколько раз ниже, чем у России.

По словам президента, недавние поставки оружия США и союзников, в частности реактивных систем залпового огня "HIMARS" и 155-мм гаубиц, помогли стабилизировать ситуацию на Донбассе: если раньше россияне ежедневно выпускали 12 тысяч артиллерийских снарядов против 1-2 тысяч снарядов Украины, то сейчас Украина может выпускать около 6 тысяч снарядов в день, в то время как Россия начинает ощущать нехватку боеприпасов и войск.

Зеленский отметил, что это изменение в балансе огневой мощи и остановило украинские потери.

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По словам президента, стабилизация линии фронта на Донбассе позволит Украине продвинуться по другим направлениям. Однако он отказался обсуждать, где и когда Украина планирует начать контрнаступление.

Зеленский также подчеркнул, что Украина нуждается в средствах ПВО, чтобы защитить от российских ракет украинские города.

По его словам, эти средства ПВО обойдутся США и Европе гораздо дешевле, чем поддерживать на плаву украинскую экономику с ежемесячным дефицитом бюджета в размере 5 миллиардов долларов.

Что предшествовало: Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что наибольшие потери Вооруженные силы Украины в противостоянии с российскими захватчиками понесли в мае этого года, тогда в день погибало до 100 военных, от 300 до 400 получали ранения.

Предыстория:

  • В середине мая президент Владимир Зеленский заявлял, что в боях с российскими оккупантами по самым сложным направлениям на Востоке страны может погибать от 50 до 100 украинских военных.
  • В начале июня советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что потери украинских военных сейчас составляют от 100 до 200 человек в день.

Темы: Зеленскийвойна
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